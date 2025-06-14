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高雄黑土狗咬傷路人左腳 女飼主擺爛嗆沒錢賠她怒提告
吳姓女子7日晚間7時30分和丈夫共乘機車前往高市鳳山區某自助洗衣店，途經巷弄，突然衝出一隻黑色大土狗一口咬傷吳女左腳，吳當場濺血，黑狗跑了，夫妻倆喊破喉嚨卻沒人敢認，直到警方到場，楊姓女主人才出面，卻擺爛嗆沒錢賠，讓吳女怒提告。
臉書社團「爆料公社」有網友貼出警告文，「小心狗咬人！主人只會說沒錢賠！」一名女網友貼文指出，6月7日晚間約7時30分和先生去五甲一路自助洗衣店，途中騎車經過小巷子。
女網友表示，萬萬沒想到，突然一隻黑色大型土狗衝出來，直接從她的腳背咬下去，噴血噴了整支腳，結果她一回頭，看到狗被主人拉回去家裡面，當沒這件事情！？
由於當下不確定是哪一間住戶，因此女網友和丈夫就在巷子裡喊「到底是誰的狗，狗咬傷人不敢出來是不是」之類的話，但當下卻沒動靜，他們就直接報警了。
警察到場，因女網友被狗咬傷的左腳血止不住，痛到爆，先請救護人員做傷口清創；後來對方有走出來，承認是他們家的狗；經過警察的一番溝通，對方卻直接嗆，「沒錢沒工作，不然你告我，讓我去關啊。」
女網友怒指，對方說沒錢賠，但機車都新的；警察指對方應該是慣犯，常常放狗出來咬人咬狗，前陣子常常有人報案，但一直抓不到是誰，今天就剛好遇到她雖小，在他們家巷子被咬，才抓到主人是誰。女網友後來受傷的左腳縫了2針，直接告狗主人過失傷害。
轄區鳳山警分局指出，當晚報案人吳姓女子（35歲）因行經五甲一路巷弄無故遭有人飼養的犬隻咬傷，造成左腳背受傷；已通知飼主楊姓女子（40歲）到案說明。
警方受理後，全案依過失傷害函送高雄地檢署偵辦；有關飼主違反動保法部分，將報請相關單位處置。
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