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蘆竹資收廠大火才撲滅 飼料廠傳氣爆

聯合報／ 記者陳恩惠鄭國樑／桃園報導

桃園蘆竹大新路的資收廠內閒置廠區昨天凌晨竄火，消防打火7小時撲滅。圖／讀者提供
桃園蘆竹大新路的資收廠內閒置廠區昨天凌晨竄火，消防打火7小時撲滅。圖／讀者提供

桃園市蘆竹區昨天不平靜，先是大新路的資收廠內閒置廠區凌晨竄火，猛烈火勢險些波及國道2號，消防打火7小時撲滅；下午又發生南山路某飼料處理廠廚餘氣爆意外，台籍和越南籍共6名工人全身40％至80％燒燙傷，送醫救治中，氣爆原因待釐清。

蘆竹區大新路376巷內某家資收廠堆放廢棄物的鐵皮廠房，昨天凌晨零時竄出大火，烈焰隨著強勁西南風直衝天際，火勢還延燒至鄰近國道2號高速公路外側邊坡，影響行車視線，釀國2大竹路段至少回堵2公里。消防員打火直到清晨近7時才撲滅，廢棄物全燒光，幸無人傷亡。

資收廠帶來的濃煙影響周邊住家與用路人，桃園市環保局派出稽查員用光離子化檢測儀站在火場上下風處分頭檢測，分析發現現場燃燒的塗料、塑膠或溶劑的揮發性有機化合物（VOC）的濃度數值皆於安全範圍內。

下午2時44分消防局又獲報，同在蘆竹區的南山路一段某家飼料處理工廠突然氣爆，戶外廚餘飼料處理設備當場起火燃燒，燃燒達20平方公尺，多名男女工人燒燙傷。

消防局再派19輛消防車等75名救護人員前往，現場烈焰夾雜濃煙向上竄燒，火勢於下午3時獲得控制，23分鐘後撲滅火勢。

氣爆地點是地上1層樓的鐵皮屋，受傷6人分別為30歲劉男全身54％燒燙傷、52歲游男全身80％燒燙傷、53歲劉男全身40％燒燙傷，3人送往林口長庚醫院；24歲劉男全身60％燒燙傷、38歲阮女全身40％燒燙傷及25歲阮女四肢及背部燒燙傷，均送往敏盛醫院急救，6人皆意識清楚。

據了解，現場疑為燃燒廚餘作業時發生氣爆釀災，有目擊者說，先聽到砰一聲，就看到戶外冒出一團火，趕緊打電話報案，原因仍待調查釐清。

桃園市蘆竹區某飼料處理廠昨天下午2時突然發生氣爆並引發大火，造成6名工人燒燙傷送醫急救，氣爆原因待釐清。記者陳恩惠／翻攝
桃園市蘆竹區某飼料處理廠昨天下午2時突然發生氣爆並引發大火，造成6名工人燒燙傷送醫急救，氣爆原因待釐清。記者陳恩惠／翻攝

火災 氣爆 桃園

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