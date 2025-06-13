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狠男勒贖運將120萬未果…分屍再焚屍逃19年 入境被活逮

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

新北市男子徐瑞廷2004年因勒贖120萬餘元的勞工保險退休金未果，殺害計程車司機黃啟裕，犯後為了湮滅證據，以菜刀將黃男四肢分屍，裝入黑色垃圾袋丟棄，頭跟軀幹則以「焚屍」方式處理，震驚社會。徐瑞廷案發後次日潛逃大陸，事後經19年未被逮，沒想到2023年1月從松山機場入境，因通緝身分被海關攔下，逮捕解送歸案。士林地檢署日前偵結，依強盜殺人罪起訴，全案將移國民法庭審理。

起訴指出，徐瑞廷因積欠多筆債務，也沒有固定收入，缺錢花用，2004年1月8日晚上9點多，在新北市淡水區搭乘黃啟裕駕駛的計程車，車上交談時得知黃男剛領得的120多萬元的勞工保險退休金，持水果刀意圖強盜。

運將黃男因年齡達59歲、身體欠佳，當場昏倒，徐瑞廷見狀先偷走車上的零錢與手機，把運將搬到計程車後車廂，再開走計程車亂晃，期間運將因心肌缺氧、心肌梗塞發作身亡。

徐瑞廷見運將在後車廂死亡，又從他手機發現運將兒子正在找爸爸，怕事蹟敗露，同年月9日早上11點至同年月11日早上8點多，用手機回傳訊息製造「尚未死亡」的假象。

徐瑞廷這期間購買菜刀、黑色垃圾袋、汽油等物，以菜刀砍斷運將四肢，裝進垃圾袋後丟入垃圾車，再從他處取得棉被，把剩下的頭部和軀幹包起來，裝進垃圾袋後，開計程車至在新北市淡水區某產業道路上的加油站，把頭部和軀幹抬出後，用打火機燒毀屍體。

徐瑞廷分屍、焚屍後，把犯案用計程車棄置新北市三重區重新橋下離去，接著在同年月11日，開其他輛車直達桃園機場，搭機逃亡大陸。

2004年1月10日早上8點多，有民眾開車行經產業道路，發現有一具僅剩軀幹的男性焦屍報警，檢警介入偵辦，確認死者是59歲計程車司機黃啟裕，接著在同年月18日晚上，尋獲棄置計程車，在車上採集指紋，送鑑定確認犯嫌是已在案發次日搭機前往中國大陸的徐瑞廷。

徐瑞廷事發後逾19年在大陸未歸，孰料2023年1月疑自以為過了追訴期，從松山機場返台，因通緝身分遭海關攔下後逮捕，解送歸案。士林地檢署日前偵結，依強盜殺人罪起訴，全案將移國民法庭審理。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

運將 計程車 分屍案

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