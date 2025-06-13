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疑視線死角…砂石車變換車道撞機車 女騎士捲車底爆頭慘死

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

砂石車張姓司機今駕車行經新北市土城區擺街堡路及新洲路口，疑因變換車道撞上機車，導致林姓女騎士被捲入車底遭車輪輾過，當場爆頭慘死，警詢後依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市警方今天下午3時40分獲報，土城區擺街堡路及新洲路口發生一起嚴重車禍，員警獲報到場，發現機車騎士林姓女子（40歲）遭砂石車右後車輪輾過，因頭顱破裂已當場喪命。

據了解，張姓男子（37歲）為砂石車駕駛，由土城區沿擺街堡路往板橋方向行駛，在擺街堡路及新洲路口，由內側車道變換至外側車道，疑似視線死角，與騎車在外側車道的林女發生碰撞，林女被捲入車底，當場輾過爆頭，員警及救護車趕抵到場時，林女已經沒有生命跡象。張男酒測值為零，確實事故發生原因有待警方進一步調查釐清。

土城警分局呼籲，駕駛用路人務必與大型車保持安全距離，切勿超車或併行，以免進入大型車前後及左右兩側後照鏡無法看見的視野死角及內輪差範圍；也要避免受到大型車高速行進時產生的氣流影響，不慎恍動摔倒造成交通事故

砂石車張姓司機今駕車行經新北市土城區擺街堡路及新洲路口，疑因變換車道撞上機車，導致林姓女騎士被捲入車底遭車輪輾過，當場爆頭慘死。記者王長鼎／翻攝
砂石車張姓司機今駕車行經新北市土城區擺街堡路及新洲路口，疑因變換車道撞上機車，導致林姓女騎士被捲入車底遭車輪輾過，當場爆頭慘死。記者王長鼎／翻攝
砂石車張姓司機今駕車行經新北市土城區擺街堡路及新洲路口，疑因變換車道撞上機車，導致林姓女騎士被捲入車底遭車輪輾過，當場爆頭慘死。記者王長鼎／翻攝
砂石車張姓司機今駕車行經新北市土城區擺街堡路及新洲路口，疑因變換車道撞上機車，導致林姓女騎士被捲入車底遭車輪輾過，當場爆頭慘死。記者王長鼎／翻攝
砂石車張姓司機今駕車行經新北市土城區擺街堡路及新洲路口，疑因變換車道撞上機車，導致林姓女騎士被捲入車底遭車輪輾過，當場爆頭慘死。記者王長鼎／翻攝
砂石車張姓司機今駕車行經新北市土城區擺街堡路及新洲路口，疑因變換車道撞上機車，導致林姓女騎士被捲入車底遭車輪輾過，當場爆頭慘死。記者王長鼎／翻攝
砂石車張姓司機今駕車行經新北市土城區擺街堡路及新洲路口，疑因變換車道撞上機車，導致林姓女騎士被捲入車底遭車輪輾過，當場爆頭慘死。記者王長鼎／翻攝
砂石車張姓司機今駕車行經新北市土城區擺街堡路及新洲路口，疑因變換車道撞上機車，導致林姓女騎士被捲入車底遭車輪輾過，當場爆頭慘死。記者王長鼎／翻攝

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