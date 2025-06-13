疑視線死角…砂石車變換車道撞機車 女騎士捲車底爆頭慘死

砂石車張姓司機今駕車行經新北市土城區擺街堡路及新洲路口，疑因變換車道撞上機車，導致林姓女騎士被捲入車底遭車輪輾過，當場爆頭慘死，警詢後依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市警方今天下午3時40分獲報，土城區擺街堡路及新洲路口發生一起嚴重車禍，員警獲報到場，發現機車騎士林姓女子（40歲）遭砂石車右後車輪輾過，因頭顱破裂已當場喪命。

據了解，張姓男子（37歲）為砂石車駕駛，由土城區沿擺街堡路往板橋方向行駛，在擺街堡路及新洲路口，由內側車道變換至外側車道，疑似視線死角，與騎車在外側車道的林女發生碰撞，林女被捲入車底，當場輾過爆頭，員警及救護車趕抵到場時，林女已經沒有生命跡象。張男酒測值為零，確實事故發生原因有待警方進一步調查釐清。