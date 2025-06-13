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高雄男雨天開車不穩 警靠近驚見數百包毒品

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警方今天凌晨在大雨天，發現1輛轎車行車不穩，攔車了解開車的黃姓男子狀況，聞到車內有股異味，發現黃男腳下疑有多包毒品，查出是毒品咖啡包和K他命，立即逮捕黃男，查辦違反毒品危害防制條例罪嫌。

今天凌晨3時10分許，高雄市警保安大隊特勤中隊雷虎警組在三民區九如二路與康平街口，發現黃姓男子（27歲）駕駛轎車偏移不穩，警方表示，為確保駕駛人與其他用路人安全，隨即上前示意攔停。

警方查驗黃男身分，發覺黃男身上及車內散發塑膠異味，目視發現在駕駛座腳踏板處，疑似有多包毒品包裝，詢問黃男，黃男也承認是毒品，員警立即要求他下車，查獲卡西酮咖啡包251包，重約788公克及K他命18包，重約53公克，立即逮捕他，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，追查毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄市警方今天凌晨攔下黃姓男子的轎車，查獲200多包毒品。記者林保光／翻攝
高雄市警方今天凌晨攔下黃姓男子的轎車，查獲200多包毒品。記者林保光／翻攝

毒品 咖啡 反毒

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