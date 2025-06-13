桃園蘆竹飼料場廚餘氣爆！現場燃燒 6人送醫、1人80%燒燙傷

桃園市蘆竹區南山路一段某家飼料處理工廠今天下午發生廚餘氣爆意外，造成工作中的4男2女台籍和越南籍共6名工人全身40至80%不等燒燙傷，分送林口長庚及敏盛醫院急救中，氣爆原因待釐清。

119勤指中心今天下午2時44分接獲報案，表示位於蘆竹區南山路一段400餘號的飼料處理工廠突然發生氣爆，戶外廚餘飼料處理設備當場起火燃燒，燃燒面積達20平方公尺，並造成現場多名男女工人燒燙傷。

消防局據報立刻派出第三救災救護大隊蘆竹分隊消防車19輛、救護車9輛共75名救難救護人員前往，到場發現烈焰夾雜濃煙向上竄燒，火勢於下午3時獲得控制，23分鐘後撲滅，並在下午3時59分殘火處理完畢，詳細起火原因待調查。