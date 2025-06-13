北市重慶南路78歲暴衝老董終於出院 7傷者怒告

78歲邱姓老翁上月23日無照開車上路，在北市博愛特區內不明原因衝撞，先後碰撞2輛機車、1名行人、1輛公車及3輛汽車，釀8人送醫，其中車損最嚴重的是一輛特斯拉多元計程車（藍車）。記者翁至成／翻攝

78歲貿易商董座邱姓老翁5月23日無照在台北市中正區重慶南路追撞6車釀8傷，傷勢最重的行人劉姓老翁和財損最嚴重的特斯拉車主李姓男子接連提告，其餘受到輕傷的傷者，包括2名機車駕駛、2名汽車駕駛、1名公車乘客都提出過失傷害、毀損告訴。

全案源於，經營日系鋼材進口公司的78歲邱男，5月23日下午無照駕駛汽車行經重慶南路一段，經漢口街時衝撞前方2輛行進中機車，闖紅燈衝撞過路行人，又撞上一輛706路公車及3輛汽車才停下。

事故導致2名機車騎士四肢擦傷、行人79歲劉姓男子重摔、右小腿骨折、2名汽車駕駛胸部及腿部疼痛，由於衝撞力道巨大，邱男車輛車頭全毀，安全氣囊爆開，他也一度昏迷受困，現場民眾介入後才協助脫困。

警方確認，邱男酒測值為0，針對邱男無照部分製單舉發，其餘違規待交通事故鑑定結果確定後將另研判開罰；全案傷勢最重的劉男女兒，案發隔日即對邱男提告傷害罪，另名遭撞的特斯拉汽車車主、年約45歲的李姓男子6月1日晚上10時許也到警所完成筆錄，正式對邱男提告過失傷害罪。

轄區中正一警方表示，事發後致電關心其餘傷者，詢問是否提出告訴，確認除了公車司機以及車上1名乘客外，其餘都提告，日前已寄發通知書要求邱男到案。

據了解，通知書上第一次到案時間為6月20日，邱男預計由律師陪同到案說明。

【中央社／台北13日電】

78歲邱姓男子日前無照駕車在台北市重慶南路肇事，造成多人受傷及車損。轄區警方今天表示，肇事邱男已出院，有7名傷者提告涉過失傷害罪嫌，預定下週通知邱男到案說明。

根據台北市警察局中正一分局先前公布的新聞資料，5月23日下午2時許在重慶南路1段發生1輛自小客車碰撞多車交通事故。

經警方調查，78歲邱姓男子無照駕駛自小客車由重慶南路1段北往南方向，不明原因衝撞前方2輛機車、3輛小客車及1台公車，共造成8人受傷，包含肇事駕駛皆被送醫。

警方說，這起車禍傷者送醫前皆意識清楚，78歲邱姓男子未酒駕。經查，經營日系鋼材進口公司的邱男，車禍發生後也被送醫，事後稱因高血壓等狀況要求住院，案發隔天委任律師處理後續狀況，5月28日轉至一般病房。

至於車禍傷者狀況，79歲劉姓行人在送醫時右小腿骨折，因年邁轉至加護病房，家屬後續向警方提告肇事老翁涉過失傷害罪嫌，並嚴厲譴責。

另外，因車禍導致車損嚴重的特斯拉（Tesla）車主李姓男子，也在6月1日向警方提告肇事駕駛涉過失傷害罪嫌。

警方今天表示，在案發後就聯繫傷者並告知相關權益，已有7名傷者提告肇事邱男涉過失傷害罪嫌，邱男目前已出院，預定下週通知到分局說明，但不排除對方可能委由律師到場。

警方說，此案有7名傷者提告，詳細車禍肇事原因須等邱男到案說明後才能釐清。至於邱男是否涉及公共危險罪嫌，將視到案說明後才能評估處置。