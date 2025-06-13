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汽車傳動軸藏600公斤10億K他命 基隆檢調緝毒政院表揚

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆地檢署去年12月指揮海關及警調等單位，在一批來自比利時進口的汽車零件「汽車傳動軸」內，查獲暗藏近600公斤、黑市價格近10億的K他命，瓦解幕後集團，指揮全案的檢察官蕭詠勵昨代表團隊獲行政院頒發緝毒有功人士。

基隆地檢署今天指出，去年12月關務署基隆關在貨櫃通關時察覺有異，基檢接獲情資後指派蕭詠勵指揮航基站等單位偵辦，查出販毒集團將總重598.59公斤的K他命夾藏於36根圓形筒狀汽車零件掩人耳目，後來再裝入20呎貨櫃，佯裝汽車零件進口，企圖自比利時將大量毒品以貨櫃海運方式走私入台。

檢方發動二波搜索，先逮到收貨王男（31歲），再追出幕後監控、策畫運毒鍾男（30歲），今年4月檢方將王、鍾依涉犯毒品危害防制條例、違反懲治走私條例私運管制物品進口等罪提起公訴。

基隆地檢署主任檢察官陳照世表示，蕭詠勵指揮檢調警及關員追查，逮到收貨人與鍾姓幕後操盤手，成功防止大量毒品走私來台，將毒品全部攔獲扣案。蕭詠勵代表團隊獲頒緝毒有功人士獎項，昨天在行政院接受行政院長卓榮泰表揚。

基隆地檢署表示，將持續落實「新世代反毒策略3.0」，致力查緝毒品，嚴防毒品自境外流竄入台，守護國人身心健康，並呼籲國人切勿以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

基隆地檢署去年12月指揮海關及警調等單位，在一批來自比利時進口的汽車零件「汽車傳動軸」內，查獲暗藏近600公斤、黑市價格近10億的K他命。記者游明煌／翻攝
基隆地檢署去年12月指揮海關及警調等單位，在一批來自比利時進口的汽車零件「汽車傳動軸」內，查獲暗藏近600公斤、黑市價格近10億的K他命。記者游明煌／翻攝
基隆地檢署去年12月指揮海關及警調等單位，在一批來自比利時進口的汽車零件「汽車傳動軸」內，查獲暗藏近600公斤、黑市價格近10億的K他命。記者游明煌／翻攝
基隆地檢署去年12月指揮海關及警調等單位，在一批來自比利時進口的汽車零件「汽車傳動軸」內，查獲暗藏近600公斤、黑市價格近10億的K他命。記者游明煌／翻攝
基隆地檢署去年12月指揮海關及警調等單位，在一批來自比利時進口的汽車零件「汽車傳動軸」內，查獲暗藏近600公斤、黑市價格近10億的K他命。記者游明煌／翻攝
基隆地檢署去年12月指揮海關及警調等單位，在一批來自比利時進口的汽車零件「汽車傳動軸」內，查獲暗藏近600公斤、黑市價格近10億的K他命。記者游明煌／翻攝
指揮全案的檢察官蕭詠勵昨代表團隊獲行政院頒發緝毒有功人士。記者游明煌／翻攝
指揮全案的檢察官蕭詠勵昨代表團隊獲行政院頒發緝毒有功人士。記者游明煌／翻攝

走私 毒品 基隆

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