病患家屬踹傷2嘉義長庚護理師 檢方從重依醫療法起訴

嘉義縣陳姓男子的母親3月間在嘉義長庚加護病房治療，被控與醫院護理師電話聯繫，誤以為被掛電話，竟怒氣沖沖跑到醫院加護病房，踹踢2名護理師成傷，嘉檢今天偵結從重依涉及醫療法起訴。

起訴書說，45歲陳男母親3月間因病在嘉義長庚醫院外科加護病房治療，3月25日上午，因陳母須轉床至普通病房，陳姓女護理師以電話聯繫陳男，因電話通訊不佳，雙方溝通過程有所爭執，陳男誤以為被護理師掛電話，心生不滿。

陳男在通電話1個小時後，趕到醫院，趁加護病房會客時間進入，隨即當面大聲質問陳姓女護理師，雙方爆發言語衝突，陳男憤而出腳欲踹踢陳姓女護理師，反而踢到旁邊準備勸架另名護理師，不過，陳男不願罷休，仍出腳朝陳姓女護理師踹踢攻擊，最後造成2名護理師受傷。