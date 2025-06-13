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病患家屬踹傷2嘉義長庚護理師 檢方從重依醫療法起訴

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣陳姓男子的母親3月間在嘉義長庚加護病房治療，被控與醫院護理師電話聯繫，誤以為被掛電話，竟怒氣沖沖跑到醫院加護病房，踹踢2名護理師成傷，嘉檢今天偵結從重依涉及醫療法起訴。

起訴書說，45歲陳男母親3月間因病在嘉義長庚醫院外科加護病房治療，3月25日上午，因陳母須轉床至普通病房，陳姓女護理師以電話聯繫陳男，因電話通訊不佳，雙方溝通過程有所爭執，陳男誤以為被護理師掛電話，心生不滿。

陳男在通電話1個小時後，趕到醫院，趁加護病房會客時間進入，隨即當面大聲質問陳姓女護理師，雙方爆發言語衝突，陳男憤而出腳欲踹踢陳姓女護理師，反而踢到旁邊準備勸架另名護理師，不過，陳男不願罷休，仍出腳朝陳姓女護理師踹踢攻擊，最後造成2名護理師受傷。

嘉檢表示，事後2名受傷護理師向警方報案，警方通知陳男到案說明，陳男坦承犯行，警方偵訊法辦，今天偵結，從重依醫療法對醫事人員執行醫療業務時施強暴脅迫罪嫌起訴。

嘉義長庚醫院病患家人踹踢2名護理師成傷，嘉檢從重依醫療法起訴。聯合報資料照
嘉義長庚醫院病患家人踹踢2名護理師成傷，嘉檢從重依醫療法起訴。聯合報資料照

護理師 嘉義 加護病房

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