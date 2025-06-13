花蓮半聯結車過彎 後方石塊甩飛路面砸出洞

花蓮一名戴姓男子駕駛營業半聯結車，今天上午7時許行經新城鄉新生橋左轉近台9線時，後方石塊甩飛掉落路面，將柏油路砸出洞，一旁騎士嚇得轉向，所幸沒有造成傷亡。

根據現場監視器畫面，半聯結車左轉後，後方大理石石塊往外甩出，在路面翻滾到路邊停下，所幸當時半聯結車旁邊沒有車輛，石塊也沒有滾到機車停等區，一旁有機車騎士看到石塊掉落，企圖迴轉逃離。

警方獲報後前往現場交通指揮，引導車輛通過，上午10時許已由業者派吊車，將體積比休旅車還大的石塊吊離現場。

新城警分局調查，戴姓司機載運大理石石塊北上，掉落路面造成地面破裂，柏油路出現坑洞，依道路交通管理處罰條例，可處新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰。