聽新聞
0:00 / 0:00
宜蘭大貨車疑閃車自撞分隔島 駕駛無傷酒駕送辦
一名30歲陳姓駕駛今天清晨駕駛大貨車沿縣民大道2段往壯圍方向行駛，途中疑似因為前方車輛煞停等紅燈，陳男為閃車自撞分隔島，幸好無人受傷。但陳男被測出酒駕，依公共危險罪嫌移送。
宜蘭警分局今天清晨6時許獲報，宜蘭市縣民大道2段與環市東路2段發生一起交通事故，警方趕到現場，發現一輛營業大貨車撞上分隔島路樹，號誌桿也受損。根據現場監視器畫面，大貨車行近路口時，前方有一輛小客車煞停等紅燈，大貨車隨即右偏自撞。
警方表示，現場無人受傷，經對大貨車陳姓駕駛實施吐氣酒測，每公升0.17毫克，因發生自撞事故，超過法定標準，後續依公共危險罪嫌送辦，並通報縣府交通處檢修被撞壞的號誌桿，於上午9時恢復。
宜蘭警分局呼籲，駕駛人應注意車前狀況，與前車要保持可煞停的安全距離，並切勿酒後駕車。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言