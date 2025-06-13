宜蘭大貨車疑閃車自撞分隔島 駕駛無傷酒駕送辦

一名30歲陳姓駕駛今天清晨駕駛大貨車沿縣民大道2段往壯圍方向行駛，途中疑似因為前方車輛煞停等紅燈，陳男為閃車自撞分隔島，幸好無人受傷。但陳男被測出酒駕，依公共危險罪嫌移送。

宜蘭警分局今天清晨6時許獲報，宜蘭市縣民大道2段與環市東路2段發生一起交通事故，警方趕到現場，發現一輛營業大貨車撞上分隔島路樹，號誌桿也受損。根據現場監視器畫面，大貨車行近路口時，前方有一輛小客車煞停等紅燈，大貨車隨即右偏自撞。

警方表示，現場無人受傷，經對大貨車陳姓駕駛實施吐氣酒測，每公升0.17毫克，因發生自撞事故，超過法定標準，後續依公共危險罪嫌送辦，並通報縣府交通處檢修被撞壞的號誌桿，於上午9時恢復。

宜蘭警分局呼籲，駕駛人應注意車前狀況，與前車要保持可煞停的安全距離，並切勿酒後駕車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康