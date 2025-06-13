年輕媽接女兒放學遭隨機攻擊！幸遇熱心司機伸援手

1名育有3朵花的年輕媽咪3天前放學時分，徒步到國校接女兒們時，卻在行經桃園市桃園區鎮二街附近，突然遭滿頭花法的中年男持熱水瓶追打，所幸有好心送貨司機出手相救並報警，將隨機攻擊的男子強制送醫。

這名暱稱「三珠媽」的女子，事發後沉澱了40小時忍不住，在脆發文提醒民眾注意，她以你的「精神狀況有問題卻要我承擔這些陰影…」等字句相當吸引脆友的注意，案讚數高達1.5萬，也有403名脆友回文參與討論，分享數也多達9400次，顯見個人的人身安全問題，無論是誰都會注意與注重。

桃園警分局今天說明，本件隨機攻擊事件發生在本月10日下午4時左右，暱稱「三珠媽」的女子走路到附近學校要接女兒們回家，卻在行經桃園區中央街、鎮二街時，突然遭不認識的56歲男子手持保溫瓶追打。正巧一旁有名大榮貨運的張姓司機見義勇為，立刻報警外，也趕到「三珠媽」旁邊協助。

警方說，青溪派出所一接獲民眾指稱，位於中央街有不明男子無故揮舞保溫瓶，並追逐拉扯女子事件，立刻飛車於3分鐘趕抵，上前制止該名中年男子，當員警質問中年男子是否打人時，中年男子表示，因為想要討回女子積欠的2千元所致。