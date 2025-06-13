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年輕媽接女兒放學遭隨機攻擊！幸遇熱心司機伸援手

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

1名育有3朵花的年輕媽咪3天前放學時分，徒步到國校接女兒們時，卻在行經桃園市桃園區鎮二街附近，突然遭滿頭花法的中年男持熱水瓶追打，所幸有好心送貨司機出手相救並報警，將隨機攻擊的男子強制送醫。

這名暱稱「三珠媽」的女子，事發後沉澱了40小時忍不住，在脆發文提醒民眾注意，她以你的「精神狀況有問題卻要我承擔這些陰影…」等字句相當吸引脆友的注意，案讚數高達1.5萬，也有403名脆友回文參與討論，分享數也多達9400次，顯見個人的人身安全問題，無論是誰都會注意與注重。

桃園警分局今天說明，本件隨機攻擊事件發生在本月10日下午4時左右，暱稱「三珠媽」的女子走路到附近學校要接女兒們回家，卻在行經桃園區中央街、鎮二街時，突然遭不認識的56歲男子手持保溫瓶追打。正巧一旁有名大榮貨運的張姓司機見義勇為，立刻報警外，也趕到「三珠媽」旁邊協助。

警方說，青溪派出所一接獲民眾指稱，位於中央街有不明男子無故揮舞保溫瓶，並追逐拉扯女子事件，立刻飛車於3分鐘趕抵，上前制止該名中年男子，當員警質問中年男子是否打人時，中年男子表示，因為想要討回女子積欠的2千元所致。

但「三珠媽」當場否認，表示根本不認識對方，雙方怎可能會有借貸的問題，由於女子遭追打時並未成傷，表示暫時不追究責任；不過員警見中年男情緒相當不穩，立刻通報消防救護人員到場，協助將他強制送醫治療，結束這起恐怖的隨機攻擊事件。

暱稱「三珠媽」的女子（右）本月10日下午４時走在桃園區中央街與鎮二街口時，突然遭手持保溫水瓶的不明人士攻擊追打，幸好遇上見義勇為的大榮貨運楊姓司機（左）伸援手，最後協助警方將情緒不穩、會攻擊人的中年男強制送醫。圖／楊先生提供
暱稱「三珠媽」的女子（右）本月10日下午４時走在桃園區中央街與鎮二街口時，突然遭手持保溫水瓶的不明人士攻擊追打，幸好遇上見義勇為的大榮貨運楊姓司機（左）伸援手，最後協助警方將情緒不穩、會攻擊人的中年男強制送醫。圖／楊先生提供
暱稱「三珠媽」的女子（左）本月10日下午４時走在桃園區中央街與鎮二街口時，突然遭手持保溫水瓶的不明人士攻擊追打，幸好遇上見義勇為的大榮貨運楊姓司機伸援手，最後協助警方將情緒不穩、會攻擊人的中年男強制送醫。圖／楊先生提供
暱稱「三珠媽」的女子（左）本月10日下午４時走在桃園區中央街與鎮二街口時，突然遭手持保溫水瓶的不明人士攻擊追打，幸好遇上見義勇為的大榮貨運楊姓司機伸援手，最後協助警方將情緒不穩、會攻擊人的中年男強制送醫。圖／楊先生提供
56歲中年男子聲稱「三珠媽」欠他2000元，他只是想討回來；但「三珠媽」根本不認識他，警方強制將他送醫治療。記者陳恩惠／翻攝
56歲中年男子聲稱「三珠媽」欠他2000元，他只是想討回來；但「三珠媽」根本不認識他，警方強制將他送醫治療。記者陳恩惠／翻攝
56歲中年男子（右）聲稱「三珠媽」欠他2000元，他只是想討回來；但「三珠媽」根本不認識他。記者陳恩惠／翻攝
56歲中年男子（右）聲稱「三珠媽」欠他2000元，他只是想討回來；但「三珠媽」根本不認識他。記者陳恩惠／翻攝

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