「以為被掛電話」男衝到醫院病房狠踹2護理師 嘉檢起訴

嘉義縣陳姓男子被控今年3月間，因與嘉義長庚醫院護理師電話聯繫時，誤以為被掛電話，竟至醫院加護病房踹踢2名護理師成傷，嘉檢偵結，依涉及醫療法起訴。

據嘉義地檢署起訴書，45歲陳男的母親於今年3月間因病在嘉義長庚醫院外科加護病房治療，同年月25日上午，因陳母須轉床至普通病房，陳姓女護理師以電話聯繫陳男，因電話通訊不佳，雙方溝通過程中有所爭執，且陳男誤以為被護理師掛電話，心生不滿。

嘉檢表示，陳男於同日通電話1個小時後趕到醫院，並趁加護病房會客時間進入，隨即當面大聲質問陳姓女護理師，雙方發生言語衝突，陳男則憤而出腳欲踹踢陳姓女護理師，反而踢到旁邊準備勸架的另一名護理師，不過，陳男不願罷休，仍出腳朝陳姓女護理師踹踢攻擊，最後造成2名護理師受傷。

嘉檢指出，事後2名受傷護理師向警方報案，警方通知陳男到案說明，陳男坦承犯行，警方依法函送法辦。嘉檢偵結，從重依醫療法對於醫事人員執行醫療業務時施強暴脅迫罪嫌起訴。