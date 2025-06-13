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蘆竹資收廠大火近7小時終於撲滅！ 重機具開挖處理殘火

聯合報／ 記者陳恩惠鄭國樑／桃園即時報導

位於蘆竹區大新路376巷內某家資源回收廠用來堆放廢棄物的鐵皮廠房，今天凌晨0時突然竄出大火，烈焰隨著強勁西南風直衝天際，猛烈火勢也延燒至鄰近國道2號高速公路外側邊坡，從暗夜燒到黎明近7時才撲滅，消防重機具上午已進場開挖處理殘火中。

市府環保局說，針對蘆竹資源回收廠火警，案發時立刻派出多名稽查人員，分PID（光離子化檢測儀）站在火場上下風處分頭檢測，經過分析發現，現場燃燒的塗料、塑膠或溶劑的揮發性有機化合物（VOC）的濃度數值皆於安全範圍內。

環保局提醒，呼吸道敏感族群，包括老人、小孩、以及有氣喘、過敏體質的民眾，建議盡量避免外出，並緊閉門窗、開啟空氣清淨設備，降低暴露風險，同時也橫向聯繫蘆竹區公所和市府教育局通知所屬注意，後續稽查科也將持續在現場追蹤空氣變化，若有異常會即時通報，請民眾密切注意空氣品質保護科等單位發布的資訊。

消防局表示，這起資源回收廠火警發生在今天凌晨0時3分，民眾指稱起火的鐵皮屋廠房，疑似為某家資源回收廠用來堆置廢棄物的閒置廠房，這把火將堆放多年的廢棄物全部燒成瓦礫，所幸並無看守人員受傷或受困，火勢在上午6時55分撲滅，至於起火原因和財損金額仍待調查。

今天上午9時，桃市消防局從今天凌晨持續救援一整夜的28輛消防車、2輛救護車共77名救難救護人員也進行換班，同時調派重型機具進場，在焦黑殘骸中來回穿梭、挖掘，透過重型機具進行翻堆、分層作業，能有效降低火源覆蓋與持續燃燒的風險，也是撲滅資收廠深層火災重要環節，迄今仍持續處理殘火中。

桃園蘆竹大新路376巷內一處資源回收廠閒置的廠房今天凌晨0時發生火警，由於廠房堆滿廢棄物，火勢一發不可收拾，直到今天中午才撲滅。圖／擷取自高速公路1968App
桃園蘆竹大新路376巷內一處資源回收廠閒置的廠房今天凌晨0時發生火警，由於廠房堆滿廢棄物，火勢一發不可收拾，直到今天中午才撲滅。圖／擷取自高速公路1968App
桃園蘆竹大新路376巷內一處資源回收廠閒置的廠房今天凌晨0時發生火警，由於廠房堆滿廢棄物，火勢一發不可收拾，直到今天中午才撲滅。圖／讀者提供
桃園蘆竹大新路376巷內一處資源回收廠閒置的廠房今天凌晨0時發生火警，由於廠房堆滿廢棄物，火勢一發不可收拾，直到今天中午才撲滅。圖／讀者提供
桃園蘆竹大新路376巷內一處資源回收廠閒置的廠房今天凌晨0時發生火警，由於廠房堆滿廢棄物，火勢一發不可收拾，直到今天中午才撲滅。圖／讀者提供
桃園蘆竹大新路376巷內一處資源回收廠閒置的廠房今天凌晨0時發生火警，由於廠房堆滿廢棄物，火勢一發不可收拾，直到今天中午才撲滅。圖／讀者提供
桃園蘆竹大新路376巷內一處資源回收廠閒置的廠房今天凌晨0時發生火警，由於廠房堆滿廢棄物，火勢一發不可收拾，直到今天中午才撲滅。圖／讀者提供
桃園蘆竹大新路376巷內一處資源回收廠閒置的廠房今天凌晨0時發生火警，由於廠房堆滿廢棄物，火勢一發不可收拾，直到今天中午才撲滅。圖／讀者提供
桃園蘆竹大新路376巷內一處資源回收廠閒置的廠房今天凌晨0時發生火警，由於廠房堆滿廢棄物，火勢一發不可收拾，直到今天中午才撲滅。圖／讀者提供
桃園蘆竹大新路376巷內一處資源回收廠閒置的廠房今天凌晨0時發生火警，由於廠房堆滿廢棄物，火勢一發不可收拾，直到今天中午才撲滅。圖／讀者提供

資源回收 環保局 廢棄物

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