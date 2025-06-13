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北市重慶南路車禍肇事78歲翁出院 7傷者提告

中央社／ 台北13日電

邱姓男子日前無照駕車在台北市中正區重慶南路上追撞6車釀8傷。記者翁至成／翻攝
邱姓男子日前無照駕車在台北市中正區重慶南路上追撞6車釀8傷。記者翁至成／翻攝

78歲邱姓男子日前無照駕車在台北市重慶南路肇事，造成多人受傷及車損。轄區警方今天表示，肇事邱男已出院，有7名傷者提告涉過失傷害罪嫌，預定下週通知邱男到案說明。

根據台北市警察局中正一分局先前公布的新聞資料，5月23日下午2時許在重慶南路1段發生1輛自小客車碰撞多車交通事故。

經警方調查，78歲邱姓男子無照駕駛自小客車由重慶南路1段北往南方向，不明原因衝撞前方2輛機車、3輛小客車及1台公車，共造成8人受傷，包含肇事駕駛皆被送醫。

警方說，這起車禍傷者送醫前皆意識清楚，78歲邱姓男子未酒駕。經查，經營日系鋼材進口公司的邱男，車禍發生後也被送醫，事後稱因高血壓等狀況要求住院，案發隔天委任律師處理後續狀況，5月28日轉至一般病房。

至於車禍傷者狀況，79歲劉姓行人在送醫時右小腿骨折，因年邁轉至加護病房，家屬後續向警方提告肇事老翁涉過失傷害罪嫌，並嚴厲譴責。

另外，因車禍導致車損嚴重的特斯拉（Tesla）車主李姓男子，也在6月1日向警方提告肇事駕駛涉過失傷害罪嫌。

警方今天表示，在案發後就聯繫傷者並告知相關權益，已有7名傷者提告肇事邱男涉過失傷害罪嫌，邱男目前已出院，預定下週通知到分局說明，但不排除對方可能委由律師到場。

警方說，此案有7名傷者提告，詳細車禍肇事原因須等邱男到案說明後才能釐清。至於邱男是否涉及公共危險罪嫌，將視到案說明後才能評估處置。

車禍 提告 傷害罪

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