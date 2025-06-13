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東勢農民醫院火警！150人急疏散 B1機房「無熔絲開關」燒熔冒黑煙
台中市東勢區農民醫院今天上午9時57分地下室機房冒出濃煙，院內火警警報器一時大響，嚇壞許多現場就醫民眾，院方緊急疏散院區內的病人及員工共約150人，中市消防局獲報後出動5個單位，出動各式消防車9輛、消防人員20名趕往現場，火勢目前已由院方人員自行撲滅無人員受傷受困，起火原因待查中。
台中市消防局表示，今天上午9時57分接獲報案，東勢區豐勢路297號東農醫院地下室機房火災冒出濃煙，起火建築物為地上7層、地下2層RC結構建物，地下室B1有冒煙情形，到場火勢已由員工自行撲滅，火警自動警報設備有作動，無人員受傷受困，初步勘查為地下室B1機房無熔絲開關燒熔冒煙，起火原因待查。
東勢農民醫院警報大作後，經查起火點在地下室有冒煙情形，B1機房無熔絲開關燒熔冒煙，已由院方人員自行撲滅，院方自行疏散病人及員工共計約150人，所幸並無災情也無人員受傷受困。
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