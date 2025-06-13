南監推「安靜時間」整體氛圍明顯改善發表成果期待推廣
台南監獄今天舉辦罕見的「收容人安靜時間成果發表會」，即將退休的典獄長莊能杰拿出詳細研究報告，說明「安靜時間」這項他發想執行10多年的獨家教化方式成果、理念，分享40多年實務經驗與遭反彈、惡意中傷仍堅持推動的過程。
莊能杰指出，在安靜時間鼓勵收容人閱讀，不僅有助穩定收容人情緒、引導正向思維，許多收容人都反映確實能減少衝突與負面情緒。監所整體氛圍因而改善，也提供同仁更佳工作環境與職場尊嚴，透過這樣雙向成效，達到「互蒙其利，共創雙贏」的目標。
台南監獄今天也發表參與教化科長鄭聰男、教誨師楊庭維等執行的最新研究案「矯正機關推動收容人安靜時間進行閱讀之成效追蹤與推廣」，追蹤台南監獄2022年至今執行安靜時間的量化及研究結果，並說明推動成果並分析對受刑人行為改造及閱讀習慣的影響。
台南監獄到今天收容高達2947人，每天晚上8到10點推動「安靜時間」，當然有相當的條件限制與潛藏成本。莊能杰指出，他擔任嘉義監獄典獄長時，就曾遭遇強烈反彈與惡意檢舉，但他還是堅持下去。
莊能杰下個月即將退休，希望這項確認對監獄工作者與受刑人都很有幫助的措施，能夠供其他監所參考，也希望台南監獄後繼有人、不是像過去在澎湖的經驗，因為相關主管要承擔更大責任而「人去政息」。
他說，安靜時間並沒有要求大家一定要唸書，也可抄寫經文、寫字寫信、戴耳機看電視聽收音機、打電動玩具甚至睡覺等至少六種選擇，重點在互不干擾。雖有極少數「不講話很痛苦」，但白天工作與中午休息時間都可以交談，實施以來效果非常好。
今天活動也邀請中華民國犯罪矯正協會、台南地檢署、更生保護會、榮譽觀護人協進會等夥伴單位及台南地區各矯正機關首長與教化業務主管等參與，經驗交流分享。莊能杰希望「推動安靜時間鼓勵收容人閱讀」已看到的具體成果，提供其他機關參酌，「一起引導收容人朝向自我管理與改變復歸之路，落實矯正本質與人性關懷。」昂
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言