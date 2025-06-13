南監推「安靜時間」整體氛圍明顯改善發表成果期待推廣

台南監獄今天舉辦罕見的「收容人安靜時間成果發表會」，即將退休的典獄長莊能杰拿出詳細研究報告，說明「安靜時間」這項他發想執行10多年的獨家教化方式成果、理念，分享40多年實務經驗與遭反彈、惡意中傷仍堅持推動的過程。

莊能杰指出，在安靜時間鼓勵收容人閱讀，不僅有助穩定收容人情緒、引導正向思維，許多收容人都反映確實能減少衝突與負面情緒。監所整體氛圍因而改善，也提供同仁更佳工作環境與職場尊嚴，透過這樣雙向成效，達到「互蒙其利，共創雙贏」的目標。

台南監獄今天也發表參與教化科長鄭聰男、教誨師楊庭維等執行的最新研究案「矯正機關推動收容人安靜時間進行閱讀之成效追蹤與推廣」，追蹤台南監獄2022年至今執行安靜時間的量化及研究結果，並說明推動成果並分析對受刑人行為改造及閱讀習慣的影響。

台南監獄到今天收容高達2947人，每天晚上8到10點推動「安靜時間」，當然有相當的條件限制與潛藏成本。莊能杰指出，他擔任嘉義監獄典獄長時，就曾遭遇強烈反彈與惡意檢舉，但他還是堅持下去。

莊能杰下個月即將退休，希望這項確認對監獄工作者與受刑人都很有幫助的措施，能夠供其他監所參考，也希望台南監獄後繼有人、不是像過去在澎湖的經驗，因為相關主管要承擔更大責任而「人去政息」。

他說，安靜時間並沒有要求大家一定要唸書，也可抄寫經文、寫字寫信、戴耳機看電視聽收音機、打電動玩具甚至睡覺等至少六種選擇，重點在互不干擾。雖有極少數「不講話很痛苦」，但白天工作與中午休息時間都可以交談，實施以來效果非常好。