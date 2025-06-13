快訊

伊朗反擊了！朝以色列發射百架無人機 以軍「全力攔截中」

搭印航赴英展開新生活 一家五口墜機罹難留下「最悲傷合照」

嘉義台3線豪雨坍方…巨大落石從山坡滾落 全路段封閉中

彰化斥資約5千萬 新增萬年派出所明天啟用

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣員林市人口眾多，彰化縣警察局員林警分局為強化維護治安，爭取市公所無償撥用市有地，在西南角增建萬年派出所，涵蓋8里，明（14日）正式啟用，提供可近、可親的即時便捷警政服務。

員林警分局今表示，萬年派出所土地面積219坪，2023年5月15日動工，斥資4983萬6千元興建地上三樓辦公廳舍及相關空間，費時1年9月落成，使員林市派出所從8個增至9個。

萬年派出所轄區包括東和里、民生里、黎明里、溝皂里、中央里、萬年里、大饒里和大明里等8個里，共劃分16個警勤區，員林市西南角多一個派出所，可望提升治安能量，拉近警民距離並強化社區治安合作機制，特別在識詐、打詐，需要民眾一起來。萬年派出所地址為彰化縣員林市員林大道2段276號，服務電話04-8333225，

彰化縣員林警分局萬年派出所鳥瞰圖。圖／員林警分局提供
彰化縣員林警分局萬年派出所鳥瞰圖。圖／員林警分局提供
彰化縣員林警分局萬年派出所明啟用，今人員進駐。圖／員林警分局提供
彰化縣員林警分局萬年派出所明啟用，今人員進駐。圖／員林警分局提供

打詐 員林

延伸閱讀

國1彰化路段5車追撞 1車翻覆2傷車流回堵1公里

國1北向彰化路段大雨5車連環撞 1車翻覆釀回堵1公里

大校不吃香？彰化偏鄉小校校長申請第三任期 校數創新高

彰化偏鄉小校特別畢典 14名畢業生用攀岩體會成長

相關新聞

影／八里工廠火警 大崁國小受濃煙影響延後到校

新北市八里區忠孝路今天清晨6時許發生工廠火警，現場是整排連幢式1層樓鐵皮廠房，濃煙不斷竄出，消防局獲報派遣90車、233...

東勢農民醫院火警！150人急疏散 B1機房「無熔絲開關」燒熔冒黑煙

台中市東勢區農民醫院今天上午9時57分地下室機房冒出濃煙，院內火警警報器一時大響，嚇壞許多現場就醫民眾，院方緊急疏散院區...

13人同登南插天山！65歲婦左腿骨折 歷經16小時被救出

13名山友前天相約至桃園市復興區南插天山，其中65歲劉姓女山友途中左腿骨折受傷，留下3名山友照護患者等待搜救人員協助搬運...

北市重慶南路車禍肇事78歲翁出院 7傷者提告

78歲邱姓男子日前無照駕車在台北市重慶南路肇事，造成多人受傷及車損。轄區警方今天表示，肇事邱男已出院，有7名傷者提告涉過...

南監推「安靜時間」整體氛圍明顯改善發表成果期待推廣

台南監獄今天舉辦罕見的「收容人安靜時間成果發表會」，即將退休的典獄長莊能杰拿出詳細研究報告，說明「安靜時間」這項他發想執...

姊失聯6年！新莊與關山警聯手靠DNA 讓無名女屍得以安息

台東縣1名六旬張姓婦人被家屬報案失蹤已經4年，直到最近由新北市新莊警分局巡佐王聖傑發現，即可能是6年前在台東都蘭海邊尋獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。