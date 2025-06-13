彰化斥資約5千萬 新增萬年派出所明天啟用

彰化縣員林市人口眾多，彰化縣警察局員林警分局為強化維護治安，爭取市公所無償撥用市有地，在西南角增建萬年派出所，涵蓋8里，明（14日）正式啟用，提供可近、可親的即時便捷警政服務。

員林警分局今表示，萬年派出所土地面積219坪，2023年5月15日動工，斥資4983萬6千元興建地上三樓辦公廳舍及相關空間，費時1年9月落成，使員林市派出所從8個增至9個。