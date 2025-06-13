彰化斥資約5千萬 新增萬年派出所明天啟用
彰化縣員林市人口眾多，彰化縣警察局員林警分局為強化維護治安，爭取市公所無償撥用市有地，在西南角增建萬年派出所，涵蓋8里，明（14日）正式啟用，提供可近、可親的即時便捷警政服務。
員林警分局今表示，萬年派出所土地面積219坪，2023年5月15日動工，斥資4983萬6千元興建地上三樓辦公廳舍及相關空間，費時1年9月落成，使員林市派出所從8個增至9個。
萬年派出所轄區包括東和里、民生里、黎明里、溝皂里、中央里、萬年里、大饒里和大明里等8個里，共劃分16個警勤區，員林市西南角多一個派出所，可望提升治安能量，拉近警民距離並強化社區治安合作機制，特別在識詐、打詐，需要民眾一起來。萬年派出所地址為彰化縣員林市員林大道2段276號，服務電話04-8333225，
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