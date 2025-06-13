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姊失聯6年！新莊與關山警聯手靠DNA 讓無名女屍得以安息

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

台東縣1名六旬張姓婦人被家屬報案失蹤已經4年，直到最近由新北市新莊警分局巡佐王聖傑發現，即可能是6年前在台東都蘭海邊尋獲的無名屍，經與台東關山警分局合作、採集家屬DNA比對確認，終於讓她得以安息。

46年次的張女戶籍台東市，她的弟弟說，姊姊當年在外地工作，雖不常返家，但每隔一段時間都會聯繫或返鄉探望家人。然自108年間音訊全無，起初家人以為可能是工作忙碌，且家裡偶爾還收到她駕車違規的罰單，因此未起疑。後來失聯整整有一、二年時間，家屬才驚覺異常，並於110年向警方報案協尋，遲遲沒有消息。

新北市新莊警分局防治組巡佐王聖傑，近期檢視警政署的無名屍資料庫時，發現108年8月於台東縣東河鄉都蘭灣岸邊尋獲的無名女屍，特徵與失蹤人口系統查詢檔案中，110年在台東市報案失蹤的張姓女子高度吻合，便主動聯繫家屬、獲同意做DNA鑑定。

然新莊與台東相距遙遠，恰巧現任台東縣關山警分局長鍾國楨曾任職新莊警分局防治組長，王聖傑便請鍾國楨協助，由關山警分局偵查隊派鑑識人員前往40公里外的台東市，採集家屬DNA檢體送驗。經法務部法醫研究所比對確認都蘭無名屍就是失聯多年的張女。

張女弟弟說，當接到電話提及可能找到姊姊時，內心激動又感動，「沒想到過了這麼多年，警方仍未放棄。」他對新莊與關山警方表達誠摯謝意，「終於了結多年來的牽掛，讓姊姊可以安息了。」

新莊警分局長陳保緒對兩地警局圓滿合作表示欣慰，他說，民眾家中若有親人長期失聯，可主動聯繫法務部法醫研究所、各地警察局鑑識中心、分局偵查隊或防治組，申請採集DNA檢體進行身分比對。此項服務全程免費，有助於釐清身分、協助尋人，讓逝者得以早日安息。

家屬終於找到失蹤６年的張姓婦人下落，謝謝警方協助。圖／警方提供
家屬終於找到失蹤６年的張姓婦人下落，謝謝警方協助。圖／警方提供
現任台東縣關山警分局長鍾國楨（左）曾任職新北市新莊警分局防治組長，協助巡佐王聖傑（右）確認６年無名女屍身分。圖／警方提供
現任台東縣關山警分局長鍾國楨（左）曾任職新北市新莊警分局防治組長，協助巡佐王聖傑（右）確認６年無名女屍身分。圖／警方提供
台東關山警分局偵查隊受新北新莊警分局委託，前往台東市採集失蹤協尋人口家屬DNA樣本，經比對確認身分無誤，協助6年無名女屍得以安息。圖／警方提供
台東關山警分局偵查隊受新北新莊警分局委託，前往台東市採集失蹤協尋人口家屬DNA樣本，經比對確認身分無誤，協助6年無名女屍得以安息。圖／警方提供

台東 DNA

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