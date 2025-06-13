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13人同登南插天山！65歲婦左腿骨折 歷經16小時被救出

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

13名山友前天相約至桃園市復興區南插天山，其中65歲劉姓女山友途中左腿骨折受傷，留下3名山友照護患者等待搜救人員協助搬運下山，消防人員獲報後，因入山後至少需6小時以上才可接觸報案人，考量路徑沒有直升機吊掛點，因此派搜救隊前往，歷經16小時將人救出。

南插天山屬雪山山脈，海拔1907公尺，攀登困難高，故山友間流傳一句話「沒有三兩三，別爬插天山」，攀登路徑需渡過溪流接著持續陡上爬升近1300公尺，民眾沒一定的登山經驗特別容易迷失甚至受傷。

11日由台北、新北及桃園等地相約13人登山自組團，從南插天山三角點前往魯培山三角點的路途中，第一次攀登南插天山的劉女，平時有運動習慣，摔傷後左小腿腫脹疼痛無法行走，因此留下3名山友照顧，其餘人員先行下山。

警消研判報案人座標點為南插天山三角點附近，入山後至少需6小時以上才可接觸報案人，考量路徑沒有直升機吊掛點，僅可以人力搬運下山，需集結龐大搬運量能，遂召集特搜隊與眾分隊集結山域救援小組成員共33名，挺進摔傷者座標點，救災人員穿越激流，翻越巨石，攀登巨木艱險前進，因天色漸暗識別度降低嚴重影響團隊移動速度，搜救團隊在伸手不見五指的環境中穿越近3公里等高線。

於11日晚上10時5分接觸劉女，經評估傷勢，研判患者左腿脛骨疑似骨折無法行走，搜救人員以SKED捲式擔架打包患者開始折返登山口，下山搬運除考驗救援團隊斜坡拖拉技能，更是對搜救者體力的考驗，歷經將近16小時高強度救援後，於12日上午7時50分患者順利返回登山口，並由救護車送往國軍804醫院救治。

第四大隊表示，南插天山是雪山山脈著名的中級山，登山客如沒有足夠體力，也容易遇險或受傷，提醒民眾攀登南插天山，應先下載離線地圖並評估自身體能狀況，如沒有一定基礎千萬不可冒然入山，登山前應將登山計畫告知家人或留守人員，並盡可能找有經驗的人相伴，做好萬全準備再出發。

165歲劉姓女山友至桃園市復興區南插天山途中左腿骨折受傷，消防人員獲報後派搜救隊前往，歷經16小時將人救出。記者翁唯真／翻攝
165歲劉姓女山友至桃園市復興區南插天山途中左腿骨折受傷，消防人員獲報後派搜救隊前往，歷經16小時將人救出。記者翁唯真／翻攝
165歲劉姓女山友至桃園市復興區南插天山途中左腿骨折受傷，消防人員獲報後派搜救隊前往，歷經16小時將人救出。記者翁唯真／翻攝
165歲劉姓女山友至桃園市復興區南插天山途中左腿骨折受傷，消防人員獲報後派搜救隊前往，歷經16小時將人救出。記者翁唯真／翻攝
165歲劉姓女山友至桃園市復興區南插天山途中左腿骨折受傷，消防人員獲報後派搜救隊前往，歷經16小時將人救出。記者翁唯真／翻攝
165歲劉姓女山友至桃園市復興區南插天山途中左腿骨折受傷，消防人員獲報後派搜救隊前往，歷經16小時將人救出。記者翁唯真／翻攝
165歲劉姓女山友至桃園市復興區南插天山途中左腿骨折受傷，消防人員獲報後派搜救隊前往，歷經16小時將人救出。記者翁唯真／翻攝
165歲劉姓女山友至桃園市復興區南插天山途中左腿骨折受傷，消防人員獲報後派搜救隊前往，歷經16小時將人救出。記者翁唯真／翻攝
165歲劉姓女山友至桃園市復興區南插天山途中左腿骨折受傷，消防人員獲報後派搜救隊前往，歷經16小時將人救出。記者翁唯真／翻攝
165歲劉姓女山友至桃園市復興區南插天山途中左腿骨折受傷，消防人員獲報後派搜救隊前往，歷經16小時將人救出。記者翁唯真／翻攝
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165歲劉姓女山友至桃園市復興區南插天山途中左腿骨折受傷，消防人員獲報後派搜救隊前往，歷經16小時將人救出。記者翁唯真／翻攝
165歲劉姓女山友至桃園市復興區南插天山途中左腿骨折受傷，消防人員獲報後派搜救隊前往，歷經16小時將人救出。記者翁唯真／翻攝
165歲劉姓女山友至桃園市復興區南插天山途中左腿骨折受傷，消防人員獲報後派搜救隊前往，歷經16小時將人救出。記者翁唯真／翻攝

患者 山友 團隊

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