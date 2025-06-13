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影／機車男肩背貓咪危險兜風 動保處開限期改善通知單
針對機車騎士日前在中清路停等紅燈時，疑似不當對待貓咪，台中市動保處表示，晚間接獲通報後，已調閱該車車籍資料，開立限期改善單、若致動物受傷將依法開罰，最高裁處1萬5千元罰鍰。
台中市一名網友日前行經中清路停等紅燈時，發現前方騎士肩上有白色東西在蠕動，近看才發現是一隻不斷滑落又不斷找支撐點的貓咪，和騎士之間僅用牽繩固定，雖好心提醒主人，騎士卻回應說「是牠自己爬到這邊的」，因而在Threads上發文撻伐。
動保處副處長姜淑芳說，有關機車騎士讓貓咪趴在肩上上路，動保處已至動物飼養地點確認動物健康狀況，並針對違規行為開立限期改善通知單。倘查另有動物因該行為導致受傷，將依違反動物保護法第5條第2項第4款，裁處新台幣3千至1萬5千元罰鍰。
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