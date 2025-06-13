高雄75歲翁駕車停紅燈倒退嚕！下車第一句話令駕駛傻眼

75歲鄭姓老翁前天中午駕車在高市大昌一路停紅燈，沒多久，轎車突倒退嚕，撞到後方陳姓男子轎車；沒料，鄭翁下車後竟找陳男理論，開口第一句話怒問「你撞我？」讓陳男當場傻眼，將事故過程PO網，網友替原PO慶幸「好在有行車記錄器」。

網路社群Threads有網友貼出一則車禍影片，只見一輛轎車在路口停等紅燈，沒多久，車子就倒退嚕撞上後方轎車，事故過程被後方車的行車記錄器錄下，前方肇事轎車是一名阿北，下車後竟不滿對後方車駕駛「你撞我」。

原PO表示，阿北下車的第一句話，令他傻眼，事後將事故影片PO上網，引起網友一面倒支持。

有網友懷疑阿伯「不是睡著就是在撿東西」；有網友直指「最近看到超多這種的事欸！而且不論下來是阿伯還是阿姨，下車第一句話就是怪後車為什麼撞他！？是先兇先贏嗎」、「倒退嚕，居然怪後車，真是奇葩的駕駛，好在後車有行車記錄器」、「阿北還活在他那個沒有行車記錄器的年代吧。」

轄區警方指出，這起車禍發生在今天上午11時55分許，地點位於民族一路與大昌一路口，當時75歲的鄭姓老翁駕車於大昌一路停等紅燈時，倒車撞擊後方停等紅燈的陳姓男子（20歲）的租賃轎車，所幸現場無人受傷。