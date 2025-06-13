蘆竹某回收場火警影響空品 蘆竹、大園8里持續警戒中

桃園市蘆竹區某回收場今天凌晨大火，濃煙飄散影響周邊住家及國道2號交通視線，雖火勢在清晨6時許撲滅，但空汙影響持續發生，環保局仍持續監測。

針對火警濃煙，桃園市長張善政今天上午也在臉書發限時動態，提醒火災地點下風處的大園區埔心、菓林、三石、大海4里和蘆竹區宏竹、蘆竹、新莊、長興、大竹、富竹6里居民注意，緊閉門窗，減少外出，配戴口罩及注意自身防護；不過，由於風勢有變，環保局稍早更新空品警戒範圍。