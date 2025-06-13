聽新聞
0:00 / 0:00
蘆竹某回收場火警影響空品 蘆竹、大園8里持續警戒中
桃園市蘆竹區某回收場今天凌晨大火，濃煙飄散影響周邊住家及國道2號交通視線，雖火勢在清晨6時許撲滅，但空汙影響持續發生，環保局仍持續監測。
針對火警濃煙，桃園市長張善政今天上午也在臉書發限時動態，提醒火災地點下風處的大園區埔心、菓林、三石、大海4里和蘆竹區宏竹、蘆竹、新莊、長興、大竹、富竹6里居民注意，緊閉門窗，減少外出，配戴口罩及注意自身防護；不過，由於風勢有變，環保局稍早更新空品警戒範圍。
環保局指出，今天凌晨火場風向為南南東風，風速為每秒1.5公尺，但稍早監測風向改為南南東風，風速也提升到每秒3公尺，經模擬，警戒範圍有所調整，目前影響範圍已屏除蘆竹區富竹里和大園區埔心里，而現有影響範圍包括市立新莊國小、市立大華國小和私立芳棋幼兒園，已聯繫教育局和區公所轉知學校。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言