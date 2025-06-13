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蘆竹某回收場火警影響空品 蘆竹、大園8里持續警戒中

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市蘆竹區某回收場今天凌晨大火，濃煙飄散影響周邊住家及國道2號交通視線，雖火勢在清晨6時許撲滅，但空汙影響持續發生，環保局仍持續監測。

針對火警濃煙，桃園市長張善政今天上午也在臉書發限時動態，提醒火災地點下風處的大園區埔心、菓林、三石、大海4里和蘆竹區宏竹、蘆竹、新莊、長興、大竹、富竹6里居民注意，緊閉門窗，減少外出，配戴口罩及注意自身防護；不過，由於風勢有變，環保局稍早更新空品警戒範圍。

環保局指出，今天凌晨火場風向為南南東風，風速為每秒1.5公尺，但稍早監測風向改為南南東風，風速也提升到每秒3公尺，經模擬，警戒範圍有所調整，目前影響範圍已屏除蘆竹區富竹里和大園區埔心里，而現有影響範圍包括市立新莊國小、市立大華國小和私立芳棋幼兒園，已聯繫教育局和區公所轉知學校。

桃園市蘆竹區大新路376巷內某家資源回收廠今天凌晨突然發生火警，由於廠內堆放大量廢棄物，火勢一發不可收拾，起火迄今超過100分鐘仍未有熄滅跡象，桃市消防局全力灌救中。圖／擷取自高公局網頁
桃園市蘆竹區大新路376巷內某家資源回收廠今天凌晨突然發生火警，由於廠內堆放大量廢棄物，火勢一發不可收拾，起火迄今超過100分鐘仍未有熄滅跡象，桃市消防局全力灌救中。圖／擷取自高公局網頁
桃園市蘆竹區大新路376巷內某家資源回收廠今天凌晨發生火警，熊熊烈焰照亮夜空，火勢仍未有熄滅跡象，消防局正全力搶救中。記者陳恩惠／翻攝
桃園市蘆竹區大新路376巷內某家資源回收廠今天凌晨發生火警，熊熊烈焰照亮夜空，火勢仍未有熄滅跡象，消防局正全力搶救中。記者陳恩惠／翻攝

環保局 口罩

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