國1彰化路段5車追撞 1車翻覆2傷車流回堵1公里

彰化縣今天上午大雨滂沱，彰化市國道1號北上196公里處，疑因閃避變換車道的車輛，發生5車追撞，其中一輛翻覆，造成車內2人受傷送醫，均是輕傷並無大礙，此一事故造成塞車達1公里，肇事原因由國道警察第三大隊調查中。

彰化縣消防局表示，消防局是在上午10時28分接獲案，指彰化市國道1號北上196公里處發生追撞車禍，立即派遣消防車及救護車趕到現場，發現是5車追撞，其中第一輛車翻覆，車內2人受傷，當時人員均已脫困， 分別送往秀傳醫院救治。

消防局表示，受傷的是57歲施姓男子及50歲的廖姓男，分別是臉部及肢體挫傷。