台中無業男光天化日銀行外搶5萬！ 就逮花到剩1600元

台中市北屯區11日驚傳搶案，蔡姓男子自稱欠巨額債款，下午到銀行見有民眾領錢，就臨時起意搶走對方身上5萬元現金，警方12小時內逮到人，未料蔡身上錢幾乎已花光，經檢方依搶奪罪嫌將他聲請羈押，法院考量蔡身上僅剩1600元，命他1600元交保。

台中第五分局指出，6月11日下午3點多獲報，北屯區昌平路1段銀行外發生搶案，當時蔡姓男子（42歲）因赴銀行辦理業務，過程中發現身旁劉姓男子正在領錢，就趁對方領完要搭計程車離去時，突然衝上前搶走他身上的5萬元現金。

警方獲報立即調閱監視器，發現蔡男頭戴黑色安全帽、黑色口罩，搶錢後隨即往崇德路方向逃逸，經鎖定蔡身分，經檢察官開出拘票，12日凌晨2點多就在南屯區公益路、惠中路口逮捕蔡男，12小時內破案。

蔡男落網搶來的5萬元幾乎花光，身上剩下1600元，他表示因在外欠車貸、欠別人錢，加上平時無業、居無定所，才臨時搶錢全部用來還債。

由於蔡男光天化日下搶劫，行徑囂張嚴重危害社會治安，警方除將其送辦，也建議檢察官聲請羈押，檢方複訊後以蔡犯嫌重大，依強奪罪嫌將他向法院聲請羈押。