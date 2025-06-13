「誰家大理石掉了？」台9線20噸巨石過彎甩飛 砸出大洞

一輛半聯結車今早近8時載運大理石塊從花蓮北上，因沒有妥善綑綁，在新城鄉新生橋左轉台9線時過彎甩飛，20多噸重的石塊將柏油路砸出一個洞，幸好沒人受傷，警方依道路交通管理處罰條例移送裁處，最高可罰1萬8000元。

「誰家的大理石掉了？」臉書社團「花蓮同鄉會」一早有網友貼出畫面，巨大的大理石塊砸在路邊，網友分享「旁邊等車的一定嚇到閃尿」，下方網友也議論紛紛，有人說嚇死了，還好旁邊沒人，也有網友打趣「看不出來大理石其實是在等待轉嗎？」

事發後，花蓮新城警分局員警火速趕到現場指揮交通，上午10時已由吊車將20多公噸重的大理石塊吊起，載離現場。

新城警分局調查，戴姓男子今天一早駕駛營業半聯結車載運大理石石塊要北上，上午7時45分行經新城鄉新生橋左轉進台9線往北時，大理石掉落路面，在地上砸出明顯坑洞，幸好無人受傷。