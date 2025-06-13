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「誰家大理石掉了？」台9線20噸巨石過彎甩飛 砸出大洞

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

一輛半聯結車今早近8時載運大理石塊從花蓮北上，因沒有妥善綑綁，在新城鄉新生橋左轉台9線時過彎甩飛，20多噸重的石塊將柏油路砸出一個洞，幸好沒人受傷，警方依道路交通管理處罰條例移送裁處，最高可罰1萬8000元。

「誰家的大理石掉了？」臉書社團「花蓮同鄉會」一早有網友貼出畫面，巨大的大理石塊砸在路邊，網友分享「旁邊等車的一定嚇到閃尿」，下方網友也議論紛紛，有人說嚇死了，還好旁邊沒人，也有網友打趣「看不出來大理石其實是在等待轉嗎？」

事發後，花蓮新城警分局員警火速趕到現場指揮交通，上午10時已由吊車將20多公噸重的大理石塊吊起，載離現場。

新城警分局調查，戴姓男子今天一早駕駛營業半聯結車載運大理石石塊要北上，上午7時45分行經新城鄉新生橋左轉進台9線往北時，大理石掉落路面，在地上砸出明顯坑洞，幸好無人受傷。

警方依道路交通管理處罰條例第30條1項2款所載貨物脫落舉發，可處戴姓駕駛3000元到1萬8000元罰鍰；警方提醒，行車時務必確保車輛載運物品固定妥當，行經彎道應減速慢行。

花蓮新城鄉新生橋與台9線路口，今早有半聯結車過彎時，將載運的大理石塊甩落，掉落路面。記者王燕華／翻攝
花蓮新城鄉新生橋與台9線路口，今早有半聯結車過彎時，將載運的大理石塊甩落，掉落路面。記者王燕華／翻攝
花蓮新城鄉新生橋與台9線路口，今早有半聯結車過彎時，將載運的大理石塊甩落，將路面砸出坑洞。記者王燕華／翻攝
花蓮新城鄉新生橋與台9線路口，今早有半聯結車過彎時，將載運的大理石塊甩落，將路面砸出坑洞。記者王燕華／翻攝
花蓮新城鄉新生橋左轉台9線，今早有大理石塊掉落路面，上午10時許已由吊車吊走載離。記者王燕華／攝影
花蓮新城鄉新生橋左轉台9線，今早有大理石塊掉落路面，上午10時許已由吊車吊走載離。記者王燕華／攝影
花蓮新城鄉新生橋與台9線路口，今早有半聯結車過彎時，將載運的大理石塊甩落，掉落路面。記者王燕華／翻攝
花蓮新城鄉新生橋與台9線路口，今早有半聯結車過彎時，將載運的大理石塊甩落，掉落路面。記者王燕華／翻攝

花蓮 柏油路

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