中部轄區海域廣袤，海難救助及病患醫療後送任務頻繁，海巡署艦隊分署第三海巡隊（台中）‬昨天舉行新造‭35‬噸級巡防艇‭PP-3528 成軍典禮，強調新艦艇採用噴水推進器，最‬高航速達‭45‬節，相當於時速約‭83‬公里，船速快、吃水淺、操縱靈活，續航力達‭676‬浬，當海上發現可疑目標或救生救難案件可立即加速前往。

台中海巡隊表示，新造‭35‬噸級巡防艇‭PP-3528‬進駐後，將成為中部海域從事海上活動及航行作業人民的強力後盾，並提升海域執法能量，取締不法犯罪，守護中部海域安全外，船艇配有消防滅火功能的高壓水瞄，噴水量每小時約‭70‬公秉（‭7‬萬公升）、最大射程超過‭60‬公尺，除有力於執行滅火任務外，更有助於強化取締、驅離違法越界漁船能量，維護國家主權。