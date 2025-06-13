35噸巡防艇投入執法 台中海巡隊航速最高45節
中部轄區海域廣袤，海難救助及病患醫療後送任務頻繁，海巡署艦隊分署第三海巡隊（台中）昨天舉行新造35噸級巡防艇PP-3528 成軍典禮，強調新艦艇採用噴水推進器，最高航速達45節，相當於時速約83公里，船速快、吃水淺、操縱靈活，續航力達676浬，當海上發現可疑目標或救生救難案件可立即加速前往。
台中海巡隊表示，新造35噸級巡防艇PP-3528進駐後，將成為中部海域從事海上活動及航行作業人民的強力後盾，並提升海域執法能量，取締不法犯罪，守護中部海域安全外，船艇配有消防滅火功能的高壓水瞄，噴水量每小時約70公秉（7萬公升）、最大射程超過60公尺，除有力於執行滅火任務外，更有助於強化取締、驅離違法越界漁船能量，維護國家主權。
台中海巡隊指出， PP-3528是海防新戰力，船體部分更採用鋁合金材質，強化船舷防撞功能，特別是針對拒不配合違法船舶，可採強勢登檢作為，有效提升台中海域的救生救難能量，與違法查緝能力；呼籲民眾若發現不法情事或需要海巡單位服務之處，請儘速撥打海巡「118」服務專線通報，海巡署將立即前往處置。
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