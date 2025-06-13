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女山友爬南插天山摔骨折 桃消第四大隊耗16小時救援

桃園電子報／ 桃園電子報

來自台北市、新北市、桃園市的13名山友11日相約到桃園市復興區爬南插天山，當天下午14時許，其中一名65歲女性山友不慎摔傷，無法自行下山，消防局獲報後，集結共33人組成救援小組，穿越激流，翻越巨石，攀登巨木，耗費將近16小時，克服夜晚濕滑的山路，於昨(12)日上午7時50分許將女山友順利救下山，隨後送往國軍804醫院治療。

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下山搬運除考驗救援團隊斜坡拖拉技能，更是對搜救者體力的考驗。圖：讀者提供

第四大隊表示，南插天山屬雪山山脈，海拔1907公尺，攀登困難高，故山友間流傳一句話「沒有三兩三，別爬插天山」，攀登路徑需渡過溪流接著持續陡上爬升近1300公尺，民眾沒一定的登山經驗很容易迷失、受傷。有13名山友於11日相約攀爬南插天山，其中1名女山友不慎摔傷無法下山，留下3名山友協助照護，等待搜救人員協助搬運下山。經了解，受傷的女山友第一次攀登南插天山，平時有運動習慣，摔傷後左小腿腫脹疼痛無法行走。

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第四大隊將女山友順利救下山，隨後送往國軍804醫院治療。圖：讀者提供

第四大隊進一步提及，警消研判報案人座標點為南插天山三角點附近，入山後至少需6小時以上才可接觸報案人，考量路徑沒有直升機吊掛點，僅可以人力搬運下山，需集結龐大搬運量能，便召集特搜隊與眾分隊集結之山域救援小組成員共33人，挺進摔傷者座標點，救災人員穿越激流，翻越巨石，攀登巨木艱險前進，因天色漸暗識別度降低嚴重影響團隊移動速度，搜救團隊在伸手不見五指的環境中穿越近3公里之等高線，考驗著警消人員的膽識，與攀登安全技術能力，於11日晚間22時5分許接觸女山友，經高級救護技術員評估傷勢，研判患者左腿脛骨疑似骨折無法行走，搜救人員以SKED捲式擔架打包患者開始折返登山口。

第四大隊指出，下山搬運除考驗救援團隊斜坡拖拉技能，更是對搜救者體力的考驗，歷經將近16小時高強度救援後，於隔日上午7時50分患者順利返回登山口，並由救護車送往國軍804醫院救治；此次救援難度高，幾乎耗盡所有救災人員體力，在夜晚濕滑的等高線上照護搬運患者，就如同走鋼索一樣，持續打磨著救援者的意志與心智，也辛苦警消用一整夜的心力讓這次艱難任務平安落幕。

第四大隊表示，南插天山是雪山山脈著名的中級山，山形峻峭挺拔，登山客入山就需一路陡上爬升1300公尺，不建議無登山經驗的民眾冒然前往嘗試，登山客如沒有足夠體力，也容易遇險或受傷；提醒民眾攀登南插天山，應先下載離線地圖並評估自身體能狀況，如沒有一定基礎千萬不可冒然入山，登山前應將登山計畫告知家人或留守人員，並盡可能找有經驗的人相伴，做好萬全準備再出發。

本文章來自《桃園電子報》。原文：女山友爬南插天山摔骨折 桃消第四大隊耗16小時救援

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