慶祝警察節 警友辦事處贈平鎮警運動鞋、外套

桃園市平鎮警分局為慶祝114年警察節，特別於警察節前夕，由分局長徐坤隆偕同平鎮警友辦事處盛情邀請全體員警同歡，除宴請分局員警享用歐式合菜外，更舉辦多項運動競賽活動，藉此慰勞長年辛勤付出的員警，現場洋溢著濃濃同袍情誼與節日喜悅，讓員警們在專屬的節日中獲得充分放鬆與感動。

桃園市平鎮警分局為慶祝114年警察節，特別於警察節前夕，由分局長徐坤隆偕同平鎮警友辦事處盛情邀請全體員警同歡。圖：警方提供

平鎮分局提到，此次慶祝活動內容豐富，特別安排游泳、籃球、桌球與羽毛球等運動競賽項目，由分局各單位及警友辦事處共同組隊參與，一展平日難得一見的運動活力與團隊默契。其中游泳比賽更是首次登場，經過前期預賽激烈角逐，12日迎來總決賽，現場加油聲與歡笑聲此起彼落，氣氛熱烈，展現出警察節應有的榮耀與歡樂。

平鎮警友辦事處主任葉雲宙特別加碼致贈每位員警一雙知名品牌運動鞋及運動外套。圖：警方提供

平鎮分局指出，值得一提的是，平鎮警友辦事處主任葉雲宙也特別加碼致贈每位員警一雙知名品牌運動鞋及運動外套，感謝員警在打擊犯罪、守護治安與交通秩序上的全年無休與無私奉獻，盼藉此鼓勵員警在勤餘之餘多加運動、保持健康，身心更能兼顧。

平鎮警友辦事處號召各警友站站長共同參與這場別具意義的警察節慶祝活動，用實際行動向警察致敬。圖：警方提供

葉雲宙表示，警察工作肩負守護市民生命財產安全的重責大任，尤其近年來持續強化對於槍枝、毒品及詐騙等重點犯罪的查緝力度，為了肯定員警的付出與辛勞，警友辦事處號召各警友站站長共同參與這場別具意義的警察節慶祝活動，用實際行動向警察致敬。

平鎮分局長徐坤隆也強調，今年警察節慶祝活動持續呼應警政署長張榮興所提倡的「健康、快樂」核心理念，期望透過活潑有趣的團康活動，強化大家的情誼與凝聚力，也讓大家在繁重工作之餘獲得片刻喘息與舒壓。他也勉勵全體員警持續以熱情與使命感守護社會安寧，為市民打造更安全、幸福的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：慶祝警察節 警友辦事處贈平警運動鞋、外套