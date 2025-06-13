影／八里工廠火警 大崁國小受濃煙影響延後到校

新北市八里區忠孝路今天清晨6時許發生工廠火警，現場是整排連幢式1層樓鐵皮廠房，濃煙不斷竄出，消防局獲報派遣90車、233人趕往搶救，沒有傳出人員受傷受困，火勢於8時56分通報撲滅，持續出水降溫處理中。

由於火警初期濃煙很大，環保局和八里區公所模擬空汙影響範圍，提醒民眾緊閉門窗、外出佩戴口罩，附近的大崁國小並通知師生，受到火警影響，上午9時之後班級群組公告再到校。 新北市八里區忠孝路今天清晨6時許發生工廠火警，現場是整排連幢式1層樓鐵皮廠房，消防局派遣90車、233人趕往搶救，沒有傳出人員受傷受困，火勢於8時56分通報撲滅，持續出水降溫處理中。記者林昭彰／翻攝 環保局和區公所模擬火警空汙影響範圍。圖／翻攝八里區公所臉書 新北市八里區忠孝路今天清晨6時許發生工廠火警，現場是整排連幢式1層樓鐵皮廠房，消防局派遣90車、233人趕往搶救，沒有傳出人員受傷受困，火勢於8時56分通報撲滅，持續出水降溫處理中。圖／翻攝臉書社團八里 新北市八里區忠孝路今天清晨6時許發生工廠火警，現場是整排連幢式1層樓鐵皮廠房，消防局派遣90車、233人趕往搶救，沒有傳出人員受傷受困，火勢於8時56分通報撲滅，持續出水降溫處理中。記者林昭彰／翻攝 新北市八里區忠孝路今天清晨6時許發生工廠火警，現場是整排連幢式1層樓鐵皮廠房，消防局派遣90車、233人趕往搶救，沒有傳出人員受傷受困，火勢於8時56分通報撲滅，持續出水降溫處理中。記者林昭彰／翻攝