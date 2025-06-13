影／蘆竹回收廠暗夜大火 濃煙直撲國道2號東向大竹段

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市蘆竹區大新路376巷中某家資源回收廠，今天凌晨突然起火，由於場內堆放大量廢棄物，火勢在強勁風勢助長下凶又猛，熊熊烈焰直竄天際，濃煙猶如暗夜猛獸直撲鄰近的國道2號東向6.4公里大竹路段，火勢在1時55分獲控制，未有人員受困，警消灌救中。

桃市消防局119勤指中心今天凌晨0時3分據報，位於蘆竹區大新路376巷內一家回收場發生火警，報案民眾表示，回收場內現場濃煙密布，有大量黑煙竄出，恐有延燒之虞，但迄今未傳出有人員或受困消息，暫列為二級火警，立刻派出第三救災救護大隊大竹分隊出動28輛消防車、2輛救護車共77名救難救護人員前往。由於火勢有向國道2號延燒趨勢，也布署消防車在國道2號上警戒，所幸火勢在近2時獲得控制。

消防局說明，這家資源回收廠於蘆竹區大新路376巷內、鄰近國道2號，大竹分隊抵達發現，起火地點為地上1層的鐵皮結構建築物，現場燃燒的是資源回收廠內堆置的廢棄物，燃燒面積目前無法估算，由於起火迄今已過1小時餘，火勢仍相當猛烈且嚇人，桃市消防局全力灌救中，至於起火原因得等火勢完全撲滅後，再由火災調查人員前往勘驗才能釐清。

桃園市蘆竹區大新路376巷內某家資源回收廠今天凌晨發生火警，熊熊烈焰照亮夜空，火勢仍未有熄滅跡象，消防局正全力搶救中。記者陳恩惠／翻攝
桃園市蘆竹區大新路376巷內某家資源回收廠今天凌晨發生火警，熊熊烈焰照亮夜空，火勢仍未有熄滅跡象，消防局正全力搶救中。記者陳恩惠／翻攝
桃園市蘆竹區大新路376巷內某家資源回收廠今天凌晨突然發生火警，由於廠內堆放大量廢棄物，火勢一發不可收拾，起火迄今超過100分鐘仍未有熄滅跡象，桃市消防局全力灌救中。圖／擷取自高公局網頁
桃園市蘆竹區大新路376巷內某家資源回收廠今天凌晨突然發生火警，由於廠內堆放大量廢棄物，火勢一發不可收拾，起火迄今超過100分鐘仍未有熄滅跡象，桃市消防局全力灌救中。圖／擷取自高公局網頁
桃園市蘆竹區大新路376巷內某家資源回收廠今天凌晨發生火警。記者陳恩惠／翻攝
桃園市蘆竹區大新路376巷內某家資源回收廠今天凌晨發生火警。記者陳恩惠／翻攝
桃園市蘆竹區大新路376巷內某家資源回收廠今天凌晨突然發生火警，現場大量廢棄物起火燃燒，火勢迄今仍未有熄滅跡象，桃市消防局全力搶救中，也請過敏族群注意小心。記者陳恩惠／翻攝
桃園市蘆竹區大新路376巷內某家資源回收廠今天凌晨突然發生火警，現場大量廢棄物起火燃燒，火勢迄今仍未有熄滅跡象，桃市消防局全力搶救中，也請過敏族群注意小心。記者陳恩惠／翻攝
桃園市蘆竹區大新路376巷內某家資源回收廠今天凌晨突然發生火警，現場大量廢棄物起火燃燒，過敏族群請小心。記者陳恩惠／翻攝
桃園市蘆竹區大新路376巷內某家資源回收廠今天凌晨突然發生火警，現場大量廢棄物起火燃燒，過敏族群請小心。記者陳恩惠／翻攝

資源回收 廢棄物 國道

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