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運毒重判逃泰國 毒梟黃立為遣返
出金走私三級毒品Ｋ他命潛逃泰國的通緝犯黃立為，涉持用偽變造護照入境泰國遭警方逮捕，在泰國服刑完畢後，昨天下午由刑事局和調查局押解返台，解送北檢歸案，直接發監執行，刑期十年半。
黃男二○二○年年底，涉嫌策畫自泰國寄送約三公斤Ｋ他命郵包至台灣，調查局逮捕取貨人時黃立為尚未到案，黃涉委託律師劉政杰打聽消息，劉指派小律師陪同人頭偵訊，並透過通訊軟體將偵查內容回報販毒集團首腦。黃立為後來遭逮捕羈押，手機發現劉政杰洩密。
黃因毒品罪被判刑十年六個月定讞；二○二四年黃使用假護照潛逃至泰國，並打算申辦泰國菁英簽證長期居留。劉政杰後也被判刑確定，經律師懲戒委員會決議停職。
泰國移民單位去年五月發現黃使用假護照，在曼谷逮捕他，請刑事局駐泰組人員協查身分，駐泰組與駐泰代表處領務組共同檢視偽變造護照，確認護照是使用他人護照正本，進一步查出黃立為身分。
黃立為持有假護照違反泰國移民法令，為防止黃交保潛逃，駐泰組彙整黃嫌涉案事證，函請泰國移民局陳報泰國法院羈押黃男，泰國法院判黃一年有期徒刑；黃上個月底服刑期滿，出獄後移交泰國移民收容單位，通知我駐泰人員。
台灣與泰國警方溝通後，昨天下午刑事局駐泰國警察聯絡官，偕同法務部調查局駐泰國法務聯絡官，共同押解黃男回台歸案。
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