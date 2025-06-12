小兒子吸金欠巨債 顏純左：很難過、疲倦

台南市前副市長顏純左淡出政壇後，回到老家經營診所，卻因兒子顏大鈞在外打著政二代名號吸金，欠下驚人債務，再度登上媒體版面；顏純左昨照常看診但不願面對媒體，僅用簡訊回應「我很難過，也很疲倦」，並向兒子顏大鈞喊話「面對司法、面對債權人」。

出身台南六甲的顏純左是醫師從政，二○○四年由前台南縣長蘇煥智延攬為副縣長步入政壇，二○一○年賴清德當選台南縣市合併後首任台南市長時，仍持續任命顏純左為副市長，是賴清德擔任台南市長時重要的左右手。

顏純左在台南縣、市合併前後擔任「十二年副首長」，二○一七年辭掉副市長投入民進黨台南市長初選，「希望接手賴清德市長的棒子」，但面臨六搶一失利；二○一九年再度投入民進黨台南市第一選區立委黨內初選提名，在一片看好之下，卻敗給連任台南市議員失敗轉戰立委的賴惠員。

顏純左接連在市長和立委黨內初選挫敗，逐漸淡出政壇，後來決定回歸醫師本行，二○二○年三月在下營開診所，在慢性病、腎臟專科門診中相當有名，每天看診的患者不少。

顏純左育有四子女，今年廿八歲的小兒子顏大鈞，是民進黨許多政治人物看著長大，成年後便常以「政二代」背景在外走動，宣稱與賴總統及台南市長黃偉哲關係良好。