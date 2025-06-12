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政二代顏大鈞疑吸金上億 檢發拘票

聯合報／ 記者袁志豪邵心杰翁至成／連線報導

台南市前副市長顏純左兒子顏大鈞，被控打著「政二代」招牌吸金上億元。記者袁志豪／翻攝
台南市前副市長顏純左兒子顏大鈞，被控打著「政二代」招牌吸金上億元。記者袁志豪／翻攝

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環吸引生意人投資，吸金疑上億元，遭檢方境管。顏大鈞前天從高雄小港機場要出境被移民署攔下，開立禁止出國通知單，向航空公司辦理退關作業後，去向不明。

台南市刑警大隊證實，今年五月接獲二名被害人報案，報請台南地檢署依詐欺、銀行法指揮偵辦；顏前晚意圖出境被攔下後，檢察官已緊急核發拘票，由警方追查下落。

據調查，顏大鈞經營禮車租賃公司，辦公室裝設奢華作為私人招待所，有許多ＬＶ收藏品、高價洋酒，個人裝扮也是全身名牌，貌似貴公子；顏還以公司名義做公益捐款給宮廟，曾獲台南市府聘為無給職市政顧問，後來解聘。

去年一月廿五日，顏的公司尾牙請來藝人澎恰恰、許效舜表演，許多台南市議員、政府官員均出席；五月十二日，顏大鈞新開租賃公司，黃偉哲到場致意，顏純左、姜淋煌、帛琉親善大使蔡佳儒與多名議員還同台剪綵。

許多生意人因顏大鈞背景與他結交，被顏邀請到私人招待所聚會，顏被控用父親與執政黨長輩招牌，聲稱有土地開發、政府標案、太陽能光電等投資管道，還以「我爸也有投入」掛保證，吸引投資。

被害人指控，今年四月間顏大鈞突不知去向，公司及妻子經營的麵包店都人去樓空。顏的ＩＧ原有許多豪車、現金、名酒、美女影片，帳號也關閉。

其中張姓男子報案指損失八六○萬元，陳姓男子則說被遊說投資當鋪生意，顏卻以投資不當失利為由，未如期歸還本金，損失六七○萬元。

顏大鈞後來失去聯繫，許多投資人都找不到他，據了解警方目前接獲二人報案，但被害人已組成自救會，至少七人認為被顏詐騙，損失逾一點五億元。

被害人指控，顏會拿新投資人的錢給舊投資人，讓大家以為有獲利；顏拿著大家血汗錢擺闊、過炫富生活，有些人資產被掏空已快活不下去，曾經詢問顏純左，顏純左僅表示依司法途徑處理。

移民署國境事務大隊表示，顏大鈞因遭司法機關通知限制出境，依規定禁止出國；十一日下午四時許在小港機場開立禁止出國通知單，告知不可出境。

顏純左 吸金

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