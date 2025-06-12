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婦人一下車察覺皮夾在計程車上慌張報案 女警助尋回
基隆市1名婦人慌張的走進派出所，因為她把皮夾遺落在計程車上，她又沒記下車牌。女警楊舒羽詢問上下車地點後，調閱監視器查出計程車牌，順利找回婦人的皮夾。
基隆市警察局第二分局今天表示，年約60歲林姓婦人11日上午進入信六路派出所後，對著員警說，她剛剛搭計程車，下車後才發現把很喜愛的紅色皮夾遺落在計程車上，希望警方幫忙找回來。
楊舒羽得知原委後，耐心林婦上、下車地點和時間等資料，接著調閱相關地點的道路監視器，確認她所搭乘的計程車後，依車牌登錄的資料，打電話給這名計程車司機，很快就確認婦人的皮夾還在車上，司機還協助送到派出所，林婦十分感謝警察和司機的熱心。
基隆警二分局呼籲民眾，務必保管好身邊貴重財物，出門前、離開公共場所或上、下車時應再次檢查隨身物品，以減少遺失物品的機會。
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