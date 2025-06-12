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雲林石龜火車站男子從月台掉落 遭自強號輾斃肢體分離
雲林縣斗南鎮石龜火車站，今天晚上6時38分許，1名男子疑從月台掉落，當時正好有自強號列車進站，男子被列車撞擊，當場肢體粉碎死亡，造成雙向列車被迫停駛，台鐵成立一級應變小組，處理旅客疏運事宜，約一個多小時後恢復通車，事故原因由鐵路警察調查中。
雲林縣消防局獲報，今天晚上6時38分許，斗南鎮石龜火車站發生墜落月台意外，救護車火速趕往現場，據民眾目擊，有1名男子疑似從月台掉下，被北上144號自強號列車撞上，肢體分離已明顯死亡。
台鐵應變小組獲報也前往處理，在斗南和大林之間的石龜站南端K276+950處，疑因有人侵入並被列車撞及，立即通知鐵路警察及119救護人員處理，斗南到大林之間暫時雙線不通，台鐵公司成立一級應變小組，緊急處理旅客疏運及行車運轉整理等事宜。經鐵路警察蒐證後，斗南至大林間東正線於今晚7時48分恢復單線雙向行車。
事故發生原因及死者身分仍由鐵路警察處理中。
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