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雲林石龜火車站男子從月台掉落 遭自強號輾斃肢體分離

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣斗南鎮石龜火車站，今天晚上6時38分許，1名男子疑從月台掉落，當時正好有自強號列車進站，男子被列車撞擊，當場肢體粉碎死亡，造成雙向列車被迫停駛，台鐵成立一級應變小組，處理旅客疏運事宜，約一個多小時後恢復通車，事故原因由鐵路警察調查中。

雲林縣消防局獲報，今天晚上6時38分許，斗南鎮石龜火車站發生墜落月台意外，救護車火速趕往現場，據民眾目擊，有1名男子疑似從月台掉下，被北上144號自強號列車撞上，肢體分離已明顯死亡。

台鐵應變小組獲報也前往處理，在斗南和大林之間的石龜站南端K276+950處，疑因有人侵入並被列車撞及，立即通知鐵路警察及119救護人員處理，斗南到大林之間暫時雙線不通，台鐵公司成立一級應變小組，緊急處理旅客疏運及行車運轉整理等事宜。經鐵路警察蒐證後，斗南至大林間東正線於今晚7時48分恢復單線雙向行車。

事故發生原因及死者身分仍由鐵路警察處理中。

雲林斗南鎮石龜火車站晚間一名男子從月台掉落被自強號撞得肢體分離當場死亡。記者蔡維斌／翻攝
雲林斗南鎮石龜火車站晚間一名男子從月台掉落被自強號撞得肢體分離當場死亡。記者蔡維斌／翻攝

警察 火車站 台鐵

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