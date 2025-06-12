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南市不動產開發商業同業公會 捐贈消防車及設備總價430萬

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市不動產開發商業同業公會今天捐贈台南市消防局價值共430萬元的幫浦消防車及災情勘查車各1輛，由市長黃偉哲代表受贈；黃表示，這些多功能車輛對於市區救災非常有幫助，政府資源有限，但民間力量無窮，義舉不但充實消防救災能量，更增進災害搶救效能。

台南市不動產開發商業同業公會成立於1983年，會務推展目標包括「貢獻社會」，樹立建築業的新形象，共同為建設大台南地區貢獻心力；公會長期熱心公益，去年就捐了1輛幫浦消防車給消防局，之前也曾捐贈災情勘查車、空氣呼吸器面罩及無線心電圖監護儀等救災救護設備。

今天捐贈的幫浦消防車配有高壓細水霧系統、水箱、拖船鉤等設備，價值250萬元；災情勘查車則配有警示燈、無線電、拖船鉤等設備，價值180萬元，總捐贈價值430萬元。

消防局指出，公會捐贈的車輛為多功能型救災車輛，幫浦消防車具有機動性佳、高效省水可減少受災戶水損特點，不僅可執行滅火勤務，遇水災也可拖曳船艇出勤，實為災害搶救的新利器，為臺南市消防局近期積極推動之救災車輛。

今天是公會第15屆第1次會員大會，由公會理事長郭建志代表捐贈；消防局長李明峯感謝公會慷慨解囊，讓消防局與時俱進，提升救災技術增進搶救效能，為提升搶救品質而努力，期待消防局團隊今後能做得更多，讓市民朋友過得更好。

台南市不動產開發商業同業公會今天捐贈台南市消防局價值共430萬元的幫浦消防車及災情勘查車各1輛，由市長黃偉哲代表受贈。記者袁志豪／翻攝
台南市不動產開發商業同業公會今天捐贈台南市消防局價值共430萬元的幫浦消防車及災情勘查車各1輛，由市長黃偉哲代表受贈。記者袁志豪／翻攝
台南市不動產開發商業同業公會今天捐贈台南市消防局價值共430萬元的幫浦消防車及災情勘查車各1輛，由市長黃偉哲代表受贈。記者袁志豪／翻攝
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