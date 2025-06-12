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慶祝警察節首次放假 保六總隊先辦文康活動「有吃又有玩」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

今年6月15日警察節首次放假，保六總隊為了讓同仁都有實體感受，前天在總隊部大樓舉辦「多元（圓）常訓文康活動」，包括球類競技與趣味競賽，更特別的是總隊長周煥興也親自至九份準備豆花及芋圓等甜品，讓同仁享用，現場活動順利且充滿歡笑。

保六總隊表示，這次活動超過200人報名，球類競技包括桌球、羽球以及時下熱門的匹克球比賽，趣味競賽則設計五人六腳、袋鼠接力（夾氣球）、拍球向前行以及啦啦隊比賽等，活動不僅創意十足、熱情爆表，更是警察生涯獨一無二的歡樂盛會。

周煥興表示，這是專屬警察同仁的節日，舉辦多元常訓的用意，主要在於讓排定常訓的同仁能藉由運動放鬆身心，透過吶喊釋放壓力，適當的運動對新陳代謝、身體健康及正向情緒都很有幫助。

除此之外，也相信辦活動本身對團體而言，是一種很好的柔性領導方式，可以在短時間內讓一群人有共同目標，一起努力達成，協力互動的過程，無形中就產生了共識與凝聚力，不僅快速拉近單位之間的距離，也培養了彼此默契，更可以發掘人才。

保六總隊說，有鑒於活動之後大汗淋漓，總隊長周煥興為了幫大家補充體力，親至九份50年老店，在現場煮豆花和芋圓等甜品後，再直送總隊部，秉持總隊長一貫的理念「給同仁的，一定要最大心意做到最好」。

今年6月15日警察節首次放假，保六總隊為了讓同仁都有實體感受，前天在總隊部大樓舉辦「多元（圓）常訓文康活動」。圖／保六總隊提供
今年6月15日警察節首次放假，保六總隊為了讓同仁都有實體感受，前天在總隊部大樓舉辦「多元（圓）常訓文康活動」。圖／保六總隊提供
今年6月15日警察節首次放假，保六總隊為了讓同仁都有實體感受，前天在總隊部大樓舉辦「多元（圓）常訓文康活動」。圖／保六總隊提供
今年6月15日警察節首次放假，保六總隊為了讓同仁都有實體感受，前天在總隊部大樓舉辦「多元（圓）常訓文康活動」。圖／保六總隊提供
總隊長周煥興也親自至九份準備豆花及芋圓等甜品，讓同仁享用。圖／保六總隊提供
總隊長周煥興也親自至九份準備豆花及芋圓等甜品，讓同仁享用。圖／保六總隊提供
今年6月15日警察節首次放假，保六總隊為了讓同仁都有實體感受，前天在總隊部大樓舉辦「多元（圓）常訓文康活動」。圖／保六總隊提供
今年6月15日警察節首次放假，保六總隊為了讓同仁都有實體感受，前天在總隊部大樓舉辦「多元（圓）常訓文康活動」。圖／保六總隊提供
總隊長周煥興也親自至九份準備豆花及芋圓等甜品，讓同仁享用。圖／保六總隊提供
總隊長周煥興也親自至九份準備豆花及芋圓等甜品，讓同仁享用。圖／保六總隊提供

運動 警察 九份

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