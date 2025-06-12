伯悅公司再捐200台密錄器給海巡艦隊分署 累計640台

位於台中市后里區的伯悅有限公司，今天蒞臨海巡署艦隊分署再度捐贈200台微型攝影機（密錄器），這是繼去年捐240台給澎湖、金門、馬祖海巡隊，今年4月捐200台給艦隊分署之後第三度捐贈，累計共640台。

熱心公益的伯悅公司近年慷慨捐贈自家生產密錄器給執法單位，包括台東縣和屏東縣警察局各200台、金門縣警察局380台、台中市警察局600台、鐵路警察局650台等等。

總經理王成疄在今天捐贈儀式上說，海巡同仁在第一線不畏惡劣海象，日以繼夜持續守護國民的辛勞，精神令人感佩，所以決定捐贈微型攝影機，表達個人的感謝與支持，為海巡提供民間科技加持。