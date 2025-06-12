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粗樹枝襲師！台中私中生遭記過 市府發聲：維護教師權益

聯合報／ 記者余采瀅陳敬丰／台中即時報導

台中某私中2名高一學生用廁所內的粗樹枝襲師，校方已決議各記2支大過，教育局也表示會督促學校啟動輔導機制。圖／校方提供
台中某私中2名高一學生用廁所內的粗樹枝襲師，校方已決議各記2支大過，教育局也表示會督促學校啟動輔導機制。圖／校方提供

台中市某私立中學2名高一男學生疑似不滿教師管教，日前持校園廁所中的綠美化粗樹枝襲師，造成該師頭、手受傷。校方決議記施暴學生各2支大過，市府也表示，校園暴力零容忍，會持續慰問關懷受傷教師，也督促校方啟動輔導機制。

校方表示，受襲擊的黃姓教師2個多月前因2名高中學生在課堂吵鬧，上前勸導，但2生疑似不滿被管教懷恨在心，6月10日下午7時許，趁黃師如廁時埋伏門口，用廁所內綠美化布置的粗樹枝攻擊黃師，打完就跑；黃師頭部、手部挫傷，忍痛請同事協助送醫，晚上10時許報案。

教育局表示，校方知道教師受傷後，立即協助送醫並報警，該師今天也提告，市府已派駐區督學關心傷勢，該師臉部與腦部局部受傷，在家休養中，教育局會持續慰問關懷，督促校方配合警方釐清事發經過，確保校園安全與師生尊嚴不受侵害。

教育局指出，校方已針對該案啟動輔導機制，輔導室教師進入班級內輔導個案與全班，若有必要會轉介專業諮商或醫療機構，同時啟動懲處機制，今天開獎懲會，決議記2名施暴學生各2支大過，也會與家長合作，加強對該生的輔導與管教。

樹枝 校園安全 教育局 教師 提告 台中市

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