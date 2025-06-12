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微星科技捐贈裝備 提升第七大隊救災救護效能
新北市微星科技公司熱心公益，今天捐贈新北市消防局第七救災救護大隊一批消防設備，提升救災救護效能，由大隊長鄭向晃代表受贈。
新北市消防局第七救災救護大隊今天下午在大隊部舉行消防救災裝備捐贈儀式，由微星科技張姓協理代表捐贈搜索引導發光繩能在黑暗或濃煙環境中提供穩定光源，協助消防人員安全進出火場；多用途切割片適用於各式材質的快速切割，降低高溫與粉塵危害；分水器則為水源分配及壓力控制的重要工具。
微星科技今天還捐贈AED貼片是急救過程中不可或缺的設備，能夠在心臟驟停時提供關鍵的心臟按摩和電擊，挽救生命的重要工具，還有平板電腦更支援安檢業務數位化作業，提升行政效率與資料管理。
大隊長鄭向晃表示，微星科技熱心公益，過去6年多次捐贈物資及設備，包括防火器材、訓練用品、救援設備、住宅用警報器一批，以實際行動表達對第一線消防人員的支持，鄭向晃也致贈感謝狀以示感謝。
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