影／男釣客受困東豐鐵橋下游沙洲 2小時由直升機吊掛救回
東勢區東豐自行車綠廊鐵橋附近沙洲下午據報有人受困，1名75歲男性釣客因水流湍急受困河床內，台中市消防局據報後立即趕往現場搶救，消防人員於13時07分到場，研判該水域地勢搶救不易，同步申請直升機救援，14時40分民眾由空勤直升機吊掛救援成功，載送前往東勢河濱公園降落，該民眾經救護人員檢傷並無明顯外傷、無需送醫後自行離去。
東勢分局指出，今天中午12時33分接獲報案，稱東勢區快樂谷魚池下方約1.5公里處大甲溪河岸有民眾受困沙洲。經了解，受困者為一名年約75歲的趙姓男子，前往大甲溪釣魚，適逢溪水暴漲，因水流湍急無法自行脫困，受困於河床沙洲區域。
消防人員於13時07分抵達現場，鑑於該水域地勢險峻、搶救困難，消防局隨即通報並申請直升機支援。經多方協調，於14時40分由直升機成功將受困民眾吊掛救起，並載送至東勢河濱公園降落。救護人員初步檢傷後確認該民眾無明顯外傷，無需送醫。
東勢分局提醒民眾，夏季戲水、釣魚活動頻繁，進入河川、水域前應充分掌握天候與水情資訊，避免發生危險，保障自身生命安全。
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