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台中今年已17行人死亡 驚悚違規畫面曝...警持續取締

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

近年行人路權意識提升，台中市今年1月至5月卻已發生17件行人死亡車禍事故，當中不乏行人違規，警方統整行人闖紅燈、違規穿越馬路畫面，可見不少路人、長輩因突然竄出遭撞，自身受傷也害騎士重摔，除重申違規罰鍰外，也請民眾遵守交通規則。

台中市警局交通大隊指出，案例顯示行人本身違規是導致事故主因之一，包括未走行人穿越道、在路段中違規穿越道路、在紅燈時違規穿越馬路，還有行人突然衝出馬路等，對自身與用路人安全都構成高度威脅，行人若擅自穿越道路等違反道路交通管理處罰條例，可處500元罰鍰。

依交通部道安總動員公布今年1月至3月事故資料，台中市行人交通事故死亡17人、受傷729人，去年同期死亡17人、受傷737人，死亡人數無增減、受傷人數減少8人，相關事故防制已有成效。

另交通執法部分，台中市今年1月至5月行人違規件數2722件，較去年同期899件增加1823件（增幅高達202.78%），其中以行人不依標誌標線號誌之指示，及行人不依規定擅自穿越車道違規件數最多，警方將持續執行取締「行人正義大執法」重點違規項目。

女子竄出路中間，遭執行的機車撞上雙雙倒地。圖／警方提供
女子竄出路中間，遭執行的機車撞上雙雙倒地。圖／警方提供
婦人違規穿越馬路，綠燈後隨即被起步的汽車撞倒。圖／警方提供
婦人違規穿越馬路，綠燈後隨即被起步的汽車撞倒。圖／警方提供

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