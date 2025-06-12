台中今年已17行人死亡 驚悚違規畫面曝...警持續取締

近年行人路權意識提升，台中市今年1月至5月卻已發生17件行人死亡車禍事故，當中不乏行人違規，警方統整行人闖紅燈、違規穿越馬路畫面，可見不少路人、長輩因突然竄出遭撞，自身受傷也害騎士重摔，除重申違規罰鍰外，也請民眾遵守交通規則。

台中市警局交通大隊指出，案例顯示行人本身違規是導致事故主因之一，包括未走行人穿越道、在路段中違規穿越道路、在紅燈時違規穿越馬路，還有行人突然衝出馬路等，對自身與用路人安全都構成高度威脅，行人若擅自穿越道路等違反道路交通管理處罰條例，可處500元罰鍰。

依交通部道安總動員公布今年1月至3月事故資料，台中市行人交通事故死亡17人、受傷729人，去年同期死亡17人、受傷737人，死亡人數無增減、受傷人數減少8人，相關事故防制已有成效。