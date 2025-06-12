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東豐自行車綠廊鐵橋沙洲傳民眾受困 中市出動25名消防搶救中
【中央社╱台中12日電】台中東勢區東豐自行車綠廊鐵橋附近沙洲，今天中午12時32分發生1名民眾受困沙洲，派員前往救援，因水流湍急同步申請直升機，救援行動持續進行。
台中市消防局今天中午12時32分接獲報案，東勢區東豐自行車綠廊鐵橋附近沙洲，發生有民眾受困案件，派遣第二大隊、轄區東勢分隊等共計6個單位，出動各式消防車10輛、船艇3艘、消防人員25名前往救援。
救難人員到場後發現，水流湍急，受困民眾站在水流中，同步申請直升機。目前救援行動持續進行。
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