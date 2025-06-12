離譜！ 桃園駕訓班教練帶生考試先車禍
64歲的黃姓駕訓班教練今上午9時許，開車載18歲楊姓女子、19歲邱姓女子至桃園市中壢監理站考試時，稱於停車場內不慎誤踩油門，汽車衝撞一旁汽車及遮雨棚，導致2人受輕傷送醫，黃男經酒測，酒測值為0。
中壢警分局中壢派出所今獲報，在中壢監理站內有自撞事故發生，經了解黃男自稱誤踩油門，駕駛自小貨車先撞擊前方轎車後再撞擊監理站遮雨棚，致使遭撞小貨車內楊女及邱男有輕微擦挫傷，消防人員到場立即給予清洗傷口、包紮止血等救護處置。
中壢警表示，現場黃男酒測值為0，因該路非道路交通事故，後續刑事部分若受傷的2人提告，警方將依過失傷害受理。
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