離譜！ 桃園駕訓班教練帶生考試先車禍

64歲的黃姓駕訓班教練今上午9時許，開車載18歲楊姓女子、19歲邱姓女子至桃園市中壢監理站考試時，稱於停車場內不慎誤踩油門，汽車衝撞一旁汽車及遮雨棚，導致2人受輕傷送醫，黃男經酒測，酒測值為0。

中壢警分局中壢派出所今獲報，在中壢監理站內有自撞事故發生，經了解黃男自稱誤踩油門，駕駛自小貨車先撞擊前方轎車後再撞擊監理站遮雨棚，致使遭撞小貨車內楊女及邱男有輕微擦挫傷，消防人員到場立即給予清洗傷口、包紮止血等救護處置。