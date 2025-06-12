超危險！ 桃園紅衣男躺車水馬龍路中央做運動 警要開罰
1名男子昨上午橫躺在桃園市中壢區中央東路上的快車道上，只見男子躺下上下踢腿，並起立跳起來後，拿著紙箱快步離去，不過危險行徑全被一旁民眾拍下PO網，直呼「中壢很有趣」。中壢警表示，警方可依道路交通管理處罰條例第78條，處500元罰鍰，提醒民眾切勿以身試法。
昨身著紅上衣、黑短褲並佩戴鴨舌帽的男子，先是躺在路中間踢腿，之後又跳起來離開，影片短段時間就有多輛汽機車經過，錄影PO網的民眾也直呼「要確耶」，「我就跟你說中壢很有趣被我遇到好多有趣的事」，不過畫面讓人看了相當膽戰心驚。
中壢警分局回應，行人在交通頻繁路段，若任意以逗留、奔跑、坐下、臥倒等方式阻礙通行，警方可依道路交通管理處罰條例第78條，處500元罰鍰，提醒民眾切勿以身試法，避免危及自身與他人安全。
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