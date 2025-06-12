曾釀工廠大火、剛判刑2年 台中男再指導製偽酒2000瓶

台中男子林水生專門製造大量偽酒牟利，9年前工廠失火意外被破獲，他緩刑內又以食用酒精、香料混摻假冒大摩、蘇格登、約翰走路、皇家禮炮等4000多瓶名酒，去年才被依組織罪判刑2年；林又再擔任幕後指導人，與陳姓、王姓男子共謀，被查扣近2000瓶偽酒遭送辦，檢方近期將偵結起訴。

林水生（57歲）2016年仿冒約翰走路 、麥卡倫、蘇格登、格蘭利威等偽酒，同年6月15日該地下工廠失火才意外曝光，他獲判緩刑5年；林之後又再買香料、焦糖、色素及酒精混摻，與同夥蒐集空瓶填裝封膜，貼上仿冒標籤等，製造4000多瓶偽酒，台中地院去年12月依組織罪判他2年。

刑事局發現，林男近期重操舊業，擔任幕後指導人，由陳姓男子（41歲）在台中外埔等偏僻地區設立偽酒工廠，將原酒攙混香料、食用酒精、焦糖及色素等物調製偽酒，填入從回收廠取得的酒瓶，再封膜、打印、貼標及裝箱。

檢警發現，陳負責製造偽酒，佯裝成多款市面暢銷的威士忌，並和具有合法立案的酒商王姓負責人（27歲）共謀，由王以魚目混珠方式夾雜於正常酒品內，透過既有通路銷售給不知情的下游賣家、民眾，估計不法所得高達2400萬元。

經長期蒐證、跟監，發現該組織分工細膩，除將製酒、儲放原料、售酒等分工明確，還會製造層層斷點增加追查難度，且工廠位置均地處偏僻，需動員大批警力偽裝、埋伏，才掌握到偽酒工廠。

檢警指出，今年2月、4月前後赴大安區、大雅區、外埔區、北屯區、西屯區，還有北、中、南各地搜索4次，抓到陳男、王男，及幕後負責指導的林男等23人到案。

現場查扣威士忌偽酒成品1935瓶、威士忌原酒50桶、酒精83桶、威士忌空瓶1萬8982支，及大批軟木塞、瓶蓋、瓶身、年份及防偽貼紙。

檢方複訊後將陳、王等12人依偽造文書、詐欺、商標法、食品安全衛生管理法及組織等罪嫌，向法院聲押獲准，其餘11人以3萬元不等交保，並查後集團名下1棟房產、1輛BMW轎車及45萬元現金。

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