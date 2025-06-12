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影／林口工廠4樓全面燃燒4小時 泰籍移工奇蹟無傷獲救

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市林口區宏昌街1家金屬家具、辦公設備工廠上午發生火警，火勢猛烈燃燒近4個小時才撲滅，搶救過程中傳出45歲泰籍移工失聯，稍早消防隊員在全面燃燒的4樓廁所找到他，幾乎毫髮無傷還能走路、講話，送醫檢查。

這起火警發生在上午8時30分左右，4層樓RC建物的第4層冒出大量黑煙，逐漸全面燃燒，消防局共調派35車、15０餘人趕往滅火，共疏散34人。搶救過程中傳出1名泰籍員工失聯不知去向，大火燒了3個多小時，直到將近12時通報熄滅，繼續殘火處理。

新北市消防局局長陳崇岳指出，消防隊員花了將近40分，大約中午12時46分在4樓1間廁所平安救出失聯的移工。據稱他原本在噴漆，火警發生之初，旁邊曾有人嘗試用滅火器撲滅，但未成功壓制，火勢迅速擴大。

泰籍移工身旁剛好有噴漆用的防護面罩和濾毒罐，於是他趕緊戴上面罩躲在火煙影響較小的角落廁所，耐心等待救援。消防隊員描述，當時找到他的位置在燃燒最集中的4樓火災現場，廁所周邊燒得很嚴重，但是他卻幾乎毫髮無傷被救出，意識清楚、生命徵象穩定，還能講話、自己走路，搭乘救護車送林口長庚醫院進一步檢查。

這起火警4樓燃燒面積約300坪、3樓約60坪、1和2樓約30坪受波及，起火原因尚待進一步鑑識調查釐清。

新北市林口區1家金屬家具、辦公設備工廠上午發生火警，火勢猛烈燃燒近4個小時才撲滅，搶救過程中傳出45歲泰籍移工失聯，稍早消防隊員在廁所找到他，幾乎毫髮無傷還能走路、講話，準備送醫檢查。記者林昭彰／翻攝
新北市林口區1家金屬家具、辦公設備工廠上午發生火警，火勢猛烈燃燒近4個小時才撲滅，搶救過程中傳出45歲泰籍移工失聯，稍早消防隊員在廁所找到他，幾乎毫髮無傷還能走路、講話，準備送醫檢查。記者林昭彰／翻攝
新北市林口區1家金屬家具、辦公設備工廠上午發生火警，大火燒了3個多小時，直到12時許通報熄滅，繼續殘火處理中。記者林昭彰／翻攝
新北市林口區1家金屬家具、辦公設備工廠上午發生火警，大火燒了3個多小時，直到12時許通報熄滅，繼續殘火處理中。記者林昭彰／翻攝
新北市消防局局長陳崇岳說明，消防隊員花了將近40分，大約中午12時46分在4樓1間廁所平安尋獲失聯的移工。記者林昭彰／翻攝
新北市消防局局長陳崇岳說明，消防隊員花了將近40分，大約中午12時46分在4樓1間廁所平安尋獲失聯的移工。記者林昭彰／翻攝

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