屏東海神宮戲水3人溺斃 相驗確認溺水窒息死亡

屏東三地門鄉海神宮昨日發生溺水案，3名男子被救起後均無生命跡象，送醫後宣告不治。檢察官今日前往殯儀館相驗，3名死者死因都是溺水窒息死亡，沒有發現可疑外傷，已發相驗證明書給家屬，家屬對於死因也都沒有意見。

屏東縣消防局昨天下午3點23分接獲報案，三地門鄉海神宮有民眾溺水，派員前往搜救，4時時35分救起3名溺水男性，都已無生命跡象，緊急送至高樹鄉大新醫院搶救，最終3人都宣告不治。