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屏東海神宮戲水3人溺斃 相驗確認溺水窒息死亡

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東三地門鄉海神宮昨日發生溺水案，3名男子被救起後均無生命跡象，送醫後宣告不治。檢察官今日前往殯儀館相驗，3名死者死因都是溺水窒息死亡，沒有發現可疑外傷，已發相驗證明書給家屬，家屬對於死因也都沒有意見。

屏東縣消防局昨天下午3點23分接獲報案，三地門鄉海神宮有民眾溺水，派員前往搜救，4時時35分救起3名溺水男性，都已無生命跡象，緊急送至高樹鄉大新醫院搶救，最終3人都宣告不治。

據了解，3名男子是朋友，都來自高雄，兩人44歲、一人38歲，一起到海神宮戲水，沒想到發生意外。海神宮每到夏日就有許多遊客前往戲水，但當地好幾處大小深潭暗藏危機，屏東縣消防局統計，2020年至今共發生4件溺水案件，造成6死1傷。

屏東三地門鄉海神宮昨日發生溺水案，3名男子被救起後均無生命跡象。記者潘奕言／翻攝
屏東三地門鄉海神宮昨日發生溺水案，3名男子被救起後均無生命跡象。記者潘奕言／翻攝
屏東三地門鄉海神宮昨日發生溺水案，3名男子被救起後均無生命跡象。記者潘奕言／翻攝
屏東三地門鄉海神宮昨日發生溺水案，3名男子被救起後均無生命跡象。記者潘奕言／翻攝

溺水

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