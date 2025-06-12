又是無照上路！逆向連環撞 中年男駕駛辯一時恍神肇禍

苗栗縣後龍鎮中華路鄰近中龍街路口，今天上午8點左右發生一起交通事故，1輛紅色轎車突衝至對向撞上2輛停放路肩車子，另輛車還因撞擊往後滑行到路口，幸無人受傷，警方到場處理發現肇事男駕駛無照上路，辯稱一時恍神肇事。

據了解，51歲張姓男子駕駛紅色小轎車，沿中華路由北往南行駛，行經事發地點時突失控衝至對向車道，連續擦撞路肩停放2輛車，強勁撞擊力道還隔山打牛，其中左前車頭挨撞的BMW休旅新車，再碰撞後方停放的灰色轎車，灰色轎車因此往後滑行數公尺遠至路口才停下。

警方接獲報案後迅速派員到場處置，並對肇事張姓駕駛進行酒精濃度檢測，確認無酒精反應排除酒駕，但卻查出張男並未領有駕照，先舉發無照駕駛開罰，毀損部分還有待雙方調解。