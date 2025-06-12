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又是無照上路！逆向連環撞 中年男駕駛辯一時恍神肇禍

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣後龍鎮中華路鄰近中龍街路口，今天上午8點左右發生一起交通事故，1輛紅色轎車突衝至對向撞上2輛停放路肩車子，另輛車還因撞擊往後滑行到路口，幸無人受傷，警方到場處理發現肇事男駕駛無照上路，辯稱一時恍神肇事。

據了解，51歲張姓男子駕駛紅色小轎車，沿中華路由北往南行駛，行經事發地點時突失控衝至對向車道，連續擦撞路肩停放2輛車，強勁撞擊力道還隔山打牛，其中左前車頭挨撞的BMW休旅新車，再碰撞後方停放的灰色轎車，灰色轎車因此往後滑行數公尺遠至路口才停下。

警方接獲報案後迅速派員到場處置，並對肇事張姓駕駛進行酒精濃度檢測，確認無酒精反應排除酒駕，但卻查出張男並未領有駕照，先舉發無照駕駛開罰，毀損部分還有待雙方調解。

警方表示，民眾駕駛車輛上路前，應確認已具備合法駕駛資格，並隨時保持行車專注與警覺，切勿心存僥倖，以免危害公共安全；並將持續加強交通稽查與執法作為，守護市民交通安全。

灰色轎車被隔山打牛力道，撞擊瞬間往後滑行數公尺遠至路口才停下。圖／警方提供
灰色轎車被隔山打牛力道，撞擊瞬間往後滑行數公尺遠至路口才停下。圖／警方提供
挨撞的BMW休旅新車左前車頭有明顯毀損，昂貴修理費用還有待雙方調解。圖／民眾提供
挨撞的BMW休旅新車左前車頭有明顯毀損，昂貴修理費用還有待雙方調解。圖／民眾提供
現場紅色轎車突衝至對向撞上2輛停放路肩車子，幸無人受傷。圖／警方提供
現場紅色轎車突衝至對向撞上2輛停放路肩車子，幸無人受傷。圖／警方提供

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